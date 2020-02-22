楊千嬅丁子高婚後恩愛10年　「玩夠了」的男生更會是顧家好老公?

楊千嬅和丁子高，2009年在美國註冊結婚，回想當時，這一對並不被世人看好，然而轉眼間他們卻剛過了10周年結婚紀念，依然相愛如初。

好的愛情就是會讓對方成爲更好的人，楊千嬅和丁子高就是很好的例子。(丁子高FACEBOOK)

早前二人出現在內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，談及彼此的愛情時，丁子高坦言：「我第一次見到千嬅，那個時候見到她，我超討厭她的！」當時完全沒有想過此人會是他的老婆， 其後二人各自有了不同經歷後重遇，在對的時間，二人選擇了在一起，婚後十年依然恩愛。從「超討厭」變成 Perfect Match，一切都源於「Timing」。

對的時間遇上對的靈魂

丁子高公開向楊千嬅告白:「我感受到她真的愛我，我怎麼可能不愛她？」(丁子高FACEBOOK)

丁子高談到，2002年第一次見到楊千嬅，當時是超討厭她的，而他愛上的是2007年的楊千嬅：「我不是愛她的外表，我愛的是她的腦袋、愛她的靈魂，Timing 是很重要，沒有經歷過這麼多不同人、沒有經歷過這麼多事情，兩個人是不可能Connect。」「我是一個普通的人，在外面每個人可能都說我是個渣男。」當被問到爲何選擇楊千嬅的時候，丁子高說不如先問她爲什麼選擇自己。

在這個世界上不是誰先愛誰了，反正在這個時間我們遇到了，她選擇了我我選擇了她，那我肯定會跟他一起。她能跟我一起那我還要講什麼東西？我感受到她真的愛我，我怎麼可能不愛她？這個愛是沒有計算在裡面的。

楊千嬅和丁子高婚後育有一子Torres， 一家三口十分幸福。

越是婚前玩得厲害的男生，一旦安定下來，總是能比沒玩過的男生更安定，丁子高屬於這種。曾有不愉快感情經歷 、一晚喝下八杯長島冰茶的楊千嬅，當再次遇到愛情，明白來之不易，更懂得珍惜和感恩。二人在對的時間遇上，一拍即合。

一凹一凸 性格互補

楊千嬅和丁子高性格雖然天南地北，但正好互補不足。(丁子高FACEBOOK)

大顛大肺的楊千嬅和心思細密的丁子高，二人性格截然不同，然後一凹一凸，正好湊成完美互補的一對。

太陽星座在水瓶的楊千嬅，在外人看來是個熱愛自由、大情大性的一個人，就像她的歌所描述的「毫無辦法管束的野孩子」一樣。她的水星在雙魚，意味別人眼中的「大笑姑婆」，內裏卻是感情細膩、敏感多思的一個人。而金星魔羯的她，在愛情方面更見專一、痴情。丁子高的太陽星座和水星星座同時落在獅子，上升星座是金牛，是個懂得生活、愛面子的人。

婚前的他或許會有不少戀愛經歷，畢竟身邊多女伴會爲男人增添面子，但在婚後他們往往會變得專情，愛面子的人都想爲自己留個好名聲，何況他更已見慣世面，也沒有什麼誘惑是抵擋不住的。

當霸道總裁遇上小鳥伊人

身爲老婆經理人的丁子高，無論在生活中或工作中都是一絲不苟地照顧楊千嬅。(丁子高FACEBOOK)

金星最能夠反映出彼此的愛情，他們二人的金星恰恰是絕配。丁子高金星巨蟹，楊千嬅金星魔羯。巨蟹代表母性，喜歡照顧別人，金星巨蟹在感情生活中也愛照顧自己的另一半，甚至有著某種程度的控制慾。而魔羯座直接平實，遇到喜歡的人更會變得小鳥伊人。

對於生活上不拘小節的楊千嬅來說，丁子高「嘮叨」的一切都變成來得相當貼心。(丁子高FACEBOOK)

楊千嬅坦言，生活細節全都由老公丁子高全權負責：「他很有主見，很希望每個人都聽他的，家裡面所有東西我都是聽他的。他控制所有東西，今天什麼不能吃、什麼不能動、什麼不能買，永遠是什麼都不要。」丁子高就像是一個霸道總裁，常常在身邊發施號令，凍飲不能多喝、要注意保暖， 對於生活上不拘小節的楊千嬅來說，一切都來得相當貼心：「他是一個細心的人，在你不經意的時候，他會記得你喜歡什麼。」

丁子高就像是一個霸道總裁，常常在楊千嬅身邊發施號令。(FACEBOOK丁子高)

在跟節目中的其他妻子見面之前，他們二人一起去爲新朋友買見面禮，丁子高挑選了毛巾和牙刷作爲給其他太太的見面禮，楊千嬅當時一臉嫌棄的樣子，認爲沒有人會送得出手，但最後其他太太們收到禮物後，都大讚相當實用。可見丁子高是相當細心的人，相信楊千嬅在他無微不至的照顧下，生活也過得很幸福。

讓對方成爲更好的人

楊千嬅和丁子高這一對當初並不被看好，然而轉眼間他們卻剛過了10週年結婚紀念，依然相愛如初。(丁子高FACEBOOK)

愛情就是會讓對方成爲更好的人。身爲老婆經理人的丁子高，無論在生活中或工作中都是一絲不苟，希望令楊千嬅成爲更好的自己。日常生活中他不讓她喝凍飲、爲她準備頸巾保暖，都是爲她養聲著想。節目中，楊千嬅表示曾有一場演唱會發揮得很好、感覺當時音響也很好，正得意的時候，丁子高卻會說會表示下一場彩排要更多時間，是因為他認爲她頭六首歌嗓子未開。

而丁子高更表示老婆在不工作的時候真的會很隨意 ，從來不敷面膜也不塗防曬，會建議她做激光、醫學美容，他認爲既然是做幕前工作，這些都是一種爲職業負責的態度。在兩個人開始之初，人人都說丁子高是渣男，二人的婚姻也被質疑，幸好時間從不會說謊，也是最好的愛情見證。