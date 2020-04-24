內地網紅周揚青（Grace）和羅志祥（小豬）相戀9年情正式宣布分手！在昨天（23/4）早上時間周揚青在微博發布了一則分手長文震驚外界！內容不但宣布和小豬早已分手了一段時間，而且分手原因就是因為無意間看了小豬的手機，發現了他出軌與自私生活異常混亂的「驚人秘密」！

羅志祥和內地網紅周揚青的9年戀情宣布結束。(周揚青、羅志祥微博)

周揚青的分手千字文中表示雖然小豬告訴過她看彼此手機會打破互相間的信任，但是因為某些原因幸好她堅持看了小豬的手機，發現他原來還有另一部專門用來認識女生的手機，甚至發現小豬在她不在的時候每天都會約不同的女生到家裡來，並和他旗下的女藝人、化妝師有長期不正當的關係，最驚人的是還會經常舉行多人性愛派對，讓網友咋舌！

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小豬的出軌行為讓人極為不齒之外，網友對此事所發表的留言，也十分耐人尋味：「你知道因為你這件事多少男孩的手機要被查了嗎！」、「別人在八卦羅志祥分手時間時，懂事的男孩已經開始刪除聊天記錄了！」、「通常看了男友手機就一定會分手，鐵定律。」

10個手機捉姦方法

雖然說查看伴侶的手機會破壞互相間的信任，但是當女生發現不對勁的時候，查看手機或許就是最直接而快速找出真相和解決疑心的方法。

台灣網站Daily View網路溫度計就透過《Keypo大數據關鍵引擎》調查，找出了女生們最常用來查看男生出軌證據的10個手機捉姦方法，從Facebook、IG、Whatsapp等等地方都能找出蛛絲馬跡，看來男生的手機果然藏有不少秘密！

女生往往都能用第六感感應到另一半出現偷食或者變心的端倪。(《多功能老婆》劇照)

第10名：電腦共用筆記、雲端相簿

電腦上的確可以藏有很多秘密，特別是可以共享的軟件例如Google Drive、記事簿程式等等，想不到也可以成為偷情工具，皆因這些軟件很容易被當作是工作所需的工具，正常人也不會特意去檢查，所以透過Google Drive上傳約會照片就更加不容易被揭穿了。

Google Drive、記事簿程式等等共用的程式是正常人不會特意去檢查的地方。(《多功能老婆》劇照)

第9名： IG按讚、密友或者收藏帖子

科技發達最可怕的地方就是你做過什麼都會有紀錄，當男生以為IG按讚不會被發現，其實IG就有選項可以找出你讚過的貼文，如果另一半經常讚好不知名女生的IG就十分可疑了。另外IG也有密友的功能，你的顯示動態只有密友才可以看見，收藏貼文等等都可以找到偷食的蛛絲馬跡！

IG讚過或者收藏過的帖子都能找出來，而且密友功能也是偷情的好工具。(unsplash)

第8名：假帳號加朋友

如果想要找第三者對質的話，用自己的社交媒體帳號加她就很容易讓對方有所察覺，這時候當然就要「放長線釣大魚」，申請一個假的帳號去加對方好友，最好就是男生的帳號，對方才會更加容易上釣，花一點時間去討好對方就更容易套話了。

想要和小三對質就要「引蛇入洞」，用假帳號加朋友最容易讓她們上當。(unsplash)

第7名：可疑收據

找另一半的收據這個方法可以說是最簡單又常用，當你發現對方銀包裡有一些貴重的飾品或者手袋等等女性用品的收據，但是又沒有把東西送給你，又或者去過酒店的消費收據等等，都是出軌的徵兆之一。不過現代人很多都從消費模式轉變成電子消費，因此也可以轉而查看他們的網上信用卡消費記錄等。

在另一半身上找到不知名的可疑收據也是有機會偷情的證據之一。(unsplash)

按圖看餘下6個渣男偷食最常露出馬腳的地方：