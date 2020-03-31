林宥嘉被揶揄比丁文琪產後更腫　凍齡不靠運動　童顏全因淡泊名利

林宥嘉與太太丁文琪（Kiki）在婚後一年誕下兒子「酷比」，上星期（3月28）Kiki 再為林家添一名新成員－女兒「Pippi」，林宥嘉隨即分享一家四口的照片，粉絲見到Kiki剛生產完的樣子，不敢讚嘆：「生完居然還那麼美！ 」

3月28日，林宥嘉在Instagram中分享女兒「Pippi」出生了，送上一家四口的家庭照。（yogalin_official＠instagram）

32歲林宥嘉與34歲的Kiki是「姊弟戀」，但擁有童顏的Kiki一點也不像「姐姐」，也不像是人母，甚至剛生產後的容貌也非常精神爽利，引起粉絲感嘆Kiki是如何保養，希望像Kiki一樣這麼完美。

丁文琪自家「生產後好氣色」秘訣 產後比林宥嘉更精神

不少女明星都分享其保養秘訣便是由飲食開始，Kiki也不例外，她飲食都較為清淡，菜多於肉，加上家裡有寶寶，喜歡在家中下廚，可以輕鬆控制熱量和營養攝取，維持身材便不是難事；她不時在Instagram分享她的新菜色，更創了「#拎太太上菜」 這標籤，讓同為人妻的粉絲可以更易參考她的食譜。

Kiki有一套自家「生產後好氣色」的秘訣。（madeinkiki8＠facebook）

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在誕下「酷比」時，粉絲已經笑言陪產的林宥嘉比產後的Kiki更狼狽，當時Kiki便分享了，多項「生產後好氣色」的秘訣，她透露無痛分娩是非常重要，指過程還可以喝杯珍奶吃個海鹽麵包，但同樣屬自然產，所以體力是最重要，她孕前都會保持一樣的運動習慣到33週，像她就是瑜珈愛好者，已經練了7年，瑜珈成為身體的一部分，如果一天不動就覺得渾身不對勁， 當到懷孕後期雖然不能做大動作的運動，她也不會停下來，Kiki 會散散步和做家事，保持運動量；最後，Kiki也不忘放閃，指擁有一個「100分隊友」是很重要，感謝丈夫的陪伴與付出。

按圖回顧林宥嘉和太太丁文琪的愛情故事＝＝＞

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林宥嘉曾多次大讚Kiki是最單純快樂的人。（madeinkiki8＠facebook）

凍齡最終秘訣「相由心生」：她有一顆很真的心。

所謂相由心生，凍齡、知性美不只是生理上，心理上也要同步，林宥嘉曾公開大讚Kiki：「因為你有一顆很真的心。」林宥嘉最為人所知的戀情不外乎是前任鄧紫棋，和現時的太太丁文琪，前者率性，後者理性，林宥嘉最後選擇一個能陪伴他度過低谷，同時能找會單純快樂的人，像《少女》歌詞中：「Baby 自從遇見你 我比你還要少女」

我們原本是很不同的人，我太感性，而你很有條理，但我很喜歡這樣的你，彌補了我的缺點。我會學習成為一個好丈夫，希望能讓你當最幸福的人。 林宥嘉

Kiki 現在專心做好一名太太和媽媽，不時在Instagram分享「湊仔經」。（madeinkiki8＠facebook）

Kiki曾經也是圈中人，17歲出道，推出首張專輯《我的丁文琪》，是風靡一時的「少男殺手」，出道數年Kiki還是選擇放下光鮮亮麗的演藝圈，到日本留學，回台經營咖啡店，她就是如此低調的人，而林宥嘉曾多次公開指喜歡Kiki的淡泊名利，當他低落時，她的真心、發自內心的笑容都是他的良藥。

或許，作為一個平凡的男子，想找的是一個會陪自己逛逛展覽，平日在家下廚、相夫教子，周末野餐，閒時到場聽他唱歌，已經是他最嚮往的「童話」；而作為女子，想保持凍齡，留得住男子，一顆純真的心就是最終秘訣。

最後，送上林宥嘉告白曲《少女》==>