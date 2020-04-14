周慧敏與倪震結婚至今11年，婚前男方緋聞不斷，更經歷出軌考驗。近日倪震被傳媒拍下與年輕女性約會的照片，再度惹起出軌傳聞。事件不禁令人疑惑，到底那些選擇原諒另一半的背叛來保全愛情的女生，往後真的能幸福嗎？

近日倪震被拍下與年輕女性約會的照片，再度惹起出軌傳聞。（IG＠vivianchowwaiman）

周慧敏日前於IG上表示因疫情關係取消了原定的希臘Study trip，並勸籲大家多留家中，減少外出。然而，倪震不但沒有留在家中陪伴太太，更被媒體拍到與年輕女性單獨約會的照片，兩人雖沒有親密行為，但隔著口罩也能感受到兩人言談甚歡，令人猜疑他與周慧敏的婚姻是否出現危機。面對出軌傳聞，倪震在接受媒體訪問時表示，自己只是與友人買零食，並沒有回應的價值，最後強調與太太的關係仍然很好。有網民指該年輕女性疑似組合As One成員蘇皓兒（Chloe），但消息遭到其本人否認。

周慧敏與倪震的愛情經歷風雨，至今已結婚11年。（IG＠vivianchowwaiman）

或許倪震與該名年輕女性也只是朋友關係，但任何了解他與周慧敏故事的人，也不願看到兩人難得重修舊好的婚姻再次被破壞。周慧敏與倪震交往近20年，雖經常有報導指倪震用情不專，交往多年來男方一直緋聞不斷，不過兩人一直愛得低調，少有回應負面新聞。直至倪震於2008年被拍到與女伴在蘭桂坊親暱擁吻，結果導致兩人曾經一度分手。然而，他們於十多天後復合並宣佈結婚，由此可見周慧敏選擇了原諒，決心放下傷痛與倪震並肩向前行。

【按圖看】周慧敏出道時因清純氣質被封為「玉女掌門人」，現年52歲的她仍然凍齡有道：

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就在兩人公佈結婚消息後，坊間瞬間湧現出支持與批評兩方聲音，而周慧敏則就此發表聲明，表示自己沒枉費與倪震轟轟烈烈地愛過，此生無憾，經歷了這事後更會好好地勇敢活下去。她更以「我的伴侶絕對犯得起這個錯誤，而這句說話，亦只我一人有資格去定論。」以這句話宣告立場，希望以此結束種種輿論。而婚後倪震亦收心養性，一直未有再傳出緋聞，讓人感慨原來浪子也有回頭一天。但近日倪震被媒體拍到與年輕女性約會的照片，不禁再引起外界的懷疑與猜測......

面對曾經的出軌事件，周慧敏選擇原諒，決心放下傷痛前行與倪震結婚。（IG＠vivianchowwaiman）

浪子故態復萌、出軌者再犯均有心理學的根據，原來外遇跟先天基因與人格特質有關，如果出現相同情境與類似對象，再犯率很高。心理學家Kayla Knopp透過調查發現若一方曾經出軌，於下段關係中或再次出軌的機會比從未出軌的人高三倍，引證「一次不忠，百次不用」存在可靠根據。而心理學家Candace V. Love則指出，出軌者最關心自己的利益，這類人一方面渴望一段穩定的關係，同時卻因為自私與自戀，需要獲得他人的注意與需求而發展婚外情。雖然自私的人或會有一天學懂愛人，但若然眼看對方根本無意為你改變，適時的放手比無止境的原諒更是成熟的表現。

參考資料：Insider，Psychology Today

【按圖看】選擇無條件原諒另一半出軌的女星：