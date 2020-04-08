新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐；有此及此，英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）就於日前到訪位於倫敦西南部克羅伊登（Croydon）的緊急救護中心，慰問一班前線醫護人員。 凱特一身親民打扮亦掀起話題；造就熱議的造型竟來自最近因香港員工確診新型肺炎而關店的馬莎百貨（Marks & Spencer）？

馬莎百貨於7/4宣佈，因員工確診感染新型冠狀病毒肺炎COVID-19，需全線香港分店及尖沙咀辦公室需即時暫停營業與辦公，重新營業日期未定。（資料圖片）

馬莎百貨（Marks & Spencer）於昨天（7/4）在官方社交平台發佈消息，因5名員工確診全線香港分店及尖沙咀辦公室需即時暫停營業與辦公，以進行徹底消毒。停工並清潔分店與辦公室固然是必要，無疑是會損失一定的生意額。與此同時，馬莎百貨近年來在各國的生意每況愈下，是次香港分店重新營業無期又會否再次令馬莎百貨受到打擊？

馬莎百貨於1926年上市，後來以百年老店資態入股富時100指數；不過於2018年，其股價下跌40%，跌出富時100，降級成富時250指數，變相不再排列於倫敦股市最大百家上市公司之中。（資料圖片；鄭子峰攝）

根據英國《衛報》報導，早於2017年12月30日，馬莎百貨與Al-Futtaim正式達成協定將港澳零售業務合共27間門店轉售。同時，亦宣佈關閉英國30間商店，計劃將45間服裝店轉變為僅提供食品的商店。於2018年，馬莎百貨股價下跌40%，跌出富時100，降級成富時250指數，變相不再排列於倫敦股市最大百家上市公司之中。

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）穿上Marks & Spencer豆沙色西裝套裝，探訪一班前線醫護人員。(kensingtonroyal@Instagram)

Marks & Spencer一向是英國國民品牌，主打簡約剪裁與設計，價格同時親民，而凱特當日所穿的西裝褸售HK$1,800、褲裝則售HK$999。貼身的雙排鈕扣西裝配以Slim Cut西褲，帶來優雅俐落感，加上凱特選擇以灰色尖頭高跟鞋作搭配，不會搶走西裝套裝的焦點外，配合9分長度的西褲，恰巧露出腳裸，營造顯瘦效果。

與凱特所穿的西裝套裝近似款式，小資女也可考慮入手：

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Marks & Spencer的時裝單品已不是第一次出現於凱特身上，她早前亦以Marks & Spencer小白鞋配襯寶石綠色造型，鞋身上的綠色橫間正好帶來點綴效果：

名牌以外，凱特不時都會選擇親民品牌，每每被發現到她身穿的服裝為大眾品牌時，都會引發一連串的討論，甚至會出現搶購潮，就如2019年5月以H&M集團旗下的品牌& Other Stories碎花膝下連身裙到訪RHS皇家園藝學會的自然花園，間接令該款連身裙於品牌的網店與實體店快速售罄。

飾品方面，選擇已佩戴多年的英國首飾品牌Monica Vinader耳環款式外，也曾佩戴過英國品牌Accessorize的耳環，該款耳環只需8英鎊（約HK$76），證明只要懂得穿搭，即使是大眾品牌，也能襯出大方高貴感。

為人熟悉的品牌以外，凱特亦鍾情於以下英國品牌，不妨在下次購買衣物時也考慮入手？

Warehouse

凱特在去年年尾到訪英國自然博物館時，選擇了英國品牌Warehouse的梅子色針織毛衣，毛衣價格為39英鎊（約HK$372），領口位為波浪設計，足以點綴一件本來平平無奇的毛衣款式，配襯墨綠色西褲寬褲與同色調的Tod's粗跟高跟鞋，自然又不造作。

Warehouse的價格親民，約USD10至USD158（約HK$77.5至HK$1,225）。由於主打年輕市場與走簡約路線的關係，其衣物設計亦不會過份花巧，款式以素色與碎花為主，同時著重細節剪裁，略帶輕熟感，適合作上班造型。另外，Warehouse亦設有手袋、鞋履、飾品，絕對是能夠在同一個品牌中搭配出一個Total Look。

凱特亦曾穿過以下的親民品牌，你又記得幾多件＝＝＞

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（資料來源：BBC, 《衛報》）