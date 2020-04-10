新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情嚴峻，除在家工作（Work From Home），亦減少了外出避免受感染；然而，卻增加了網購的心癮。不過，與其盲目購買，不如趁早投資一些百搭單品，襯出個人風格。

近來網購成癮的女生，大可參考日本女生Kahoko，選擇入手較百搭的單品。(xxokohakxx@Instagram)

要是你未知從何入手，或可參考日本女生Kahoko，看看她有什麼必備單品以及穿搭技巧。Kahoko多選擇Uniqlo、GU、Lowrys Farm等大眾品牌與其他日本品牌服裝，鞋履方面則愛Muji、Nike、Converse與Dr. Martens等，以配襯出多個簡約造型，適合同樣鍾情於簡單素色系的女生。

更貼心的是，Kahoko除了會在穿搭照中寫上造型的重點，亦會「由頭到腳」Hashtag身上衣物的所屬品牌，故成功引來32.7萬名追蹤者。Kahoko亦間接教懂我們，懂得穿搭之餘亦要懂得買！一起來看看她有甚麼必入手的百搭單品吧！

必入手百搭單品一）Uniqlo U

喜歡簡約風的Kahoko，鍾情於Uniqlo的U系列。(xxokohakxx@Instagram)

Kahoko愛好簡約風，而Uniqlo的U系列就正中她的心頭好。Uniqlo U由Hermès前創意總監Christophe Lemaire主理，每次推出之前都會讓人極之期待，同時簡約獨特的剪裁設計帶有特色，亦較為長青不過時，種種因由堆砌之下，每每將正式推出時都會火速售罄。

比起裙裝，Kahoko更愛系列中的西裝褲或挺身材質的褲裝，俐落的剪裁能夠配襯出多種造型，彰顯個人風格。尤其是西裝褲，隨便以一件恤衫作配襯已非常好看，適用於出席正式場合；而如果搭配T-Shirt的話，則能中和其休閒感，百搭程度相當出色。

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必入手百搭單品二）白色上衣

白色上衣除百搭外，也適合成為拍照的服飾。(xxokohakxx@Instagram)

無論春夏秋冬，Kahoko的造型總會包含白色上衣，T-Shirt、雪紡、恤衫、毛衣等款式。Kahoko大多時候都會選擇以白色上衣搭配半身裙或褲裝，將上衣攝進下身服裝內，讓下身比例能有延伸效果，顯高又顯瘦。另外，如果想造型變得更Girly，也可像Kahoko一樣搭配吊帶連身裙，配合開衩設計，更能讓走起路來不經意露出美腿，呈現小性感的一面。

2020年米色、奶油色當道，但Kahok只會選擇出名百搭的純白色，更是拍照時的不可或缺的服飾，白色上衣有如「隨身反光板」般令人顯白，呈現好氣息的作用，當站在街上拍人像照時，就能助你從雜亂的街道景色中立即成為焦點。

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必入手百搭單品三）Boyish牛仔褲

直腳牛仔褲適合不同女生的身形。(xxokohakxx@Instagram)

縱然牛仔褲百搭，但要找到一條適合自己身形的「命定牛仔褲」並不容易，比起挑戰Slim Cut，Boyish牛仔褲反而更適合不同女生的身形，亦比較容易搭配。而Kahoko就會選擇本身帶有反摺設計的款式，或於穿上後，自己將牛仔褲反摺兩至三下，營造「假長腿」的視覺增高效果。

基本上，只需一條Boyish牛仔褲就能配襯出多個造型，簡易以T-Shirt、帆布鞋作搭配，就能呈現休閒文青感；如果想要更完整的造型，則能額外配襯畫家帽或其他飾物。

想要穿得帶正式感，也可搭配恤衫或緊身剪裁的上衣，外加一件長外套，就能應用於不同場合，看看Kahoko的示範吧＝＝＞