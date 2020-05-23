【心理測驗】真命天子不出現？欠缺「戀愛觸覺」令你一再錯過愛情

【愛情心理測驗】與其問十二星座戀愛運，為何真命天子不出現？不如了解是否欠缺「戀愛觸覺」，令你一再錯過愛情機會。

即使一個人很自在，有屬於自己的事業，但偶爾在夜深人靜的夜晚，還是會滋生一絲對愛情的渴望。只是他們相信感情要順其自然，無需刻意催逼，只是態度過於「佛系」，可能往往會錯失愛情？

真命天子遲遲不出現？可能是欠缺「戀愛觸覺」令你一再錯過愛情？(《德魯納酒店》劇集 )

有些人覺得愛情可有可無，有人卻是天生愛情狂，每一個戀愛對象都是無縫接軌，一日不戀愛就會不自在。只要出現稍稍有好感的對象，完全不觀察就急着與對方確立關係，相處下來對方的真性情慢慢浮現，最後還是因為不合而分手。有時候更受傷的是對方利用你渴求愛情的心，對你展開柔情蜜意的攻勢，卻只為了發展肉體關係。

聯誼或許可以遇上真命天子。（《午餐聯誼偵探》劇照）

碰上對的人要適時把握，也要懂得耐心觀察，不知人生要留下多少個遺憾，才能學懂不疾不徐地追求愛情。如果現在的你，預備好接受新戀情，不妨做以下心理測驗，看看在甚麼場合會碰上心儀對象。

你覺得以下哪種東西比喻愛情最貼切？

A.糖果

B.汽水

C.泡沫

D.歌曲

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