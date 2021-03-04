心理測驗｜擔心醋意大發被男友認為小器？一條問題知你的呷醋原因

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-04 22:00

女生心理測驗︱當男友在社交網站追蹤其他漂亮女生、與異性朋友單獨吃飯或在你面前大讚其他女生，你難免會因此醋意大發，有些女生會將「委屈不滿」的情緒全都埋藏在心，明明很在意卻假裝沒事，怕一旦「呷醋」（吃醋）就被覺得小器不大方，但「內傷」累積，時間久了也會忍不住爆發。有些女生則相反，一旦拍拖就會立即「宣示主權」，只要男友與其他女生有半點交流，都會大發雷霆。

情侶之間偶爾呷醋是情趣，也可以表達自己在意對方。（《舉重妖精金福珠》劇照）

吃醋固然是在意一個人的表現，情侶之間偶爾吃醋是耍花槍，無傷大雅之餘更可以增添情趣，但如果吃醋行為拿捏不當，頻繁出現，讓另一半覺得被逼得太緊，隨時會影響感情，甚至會導致關係破裂。但事出必有因，你吃醋的原因又是甚麼呢？

假設你要參加以童話故事為主題的派對，你會以哪種色系的打扮出席？ A.白色 B.黃色 C.紅色 D.紫色

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