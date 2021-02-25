心理測驗︱相愛非一定能走到最後　你與現任的戀情能否修成正果？

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心理測驗︱相愛容易，相伴一生卻很難，相處要磨合，時機不能錯。曾經愛得轟轟烈烈，許下山盟海誓的那個，最終只成為人生路上的過客。反而相伴度過平淡歲月，感情細水流長的那個，才能與你走到最後。縱然無奈，但我們的人生就是無可避免地與錯的人不斷交疊又分開，感到氣餒又不能對愛情絕望。惟有一直相信愛情，我們才能等到對的人出現。

縱然相愛，卻也可能因為種種因素不能走到最後。（《夫妻的世界》劇照）

蜜運中的你，身邊那個又會否和你廝守一生？命理專家湯鎮瑋在台灣節目《媽媽好神之俗女家務事​》分享一個數字心理測驗，憑直覺選出一組數字，看出你與現任的戀情會開花結果走到最後抑或無疾而終。

憑第一直覺選出以下一組數字，看看你與現任的戀情會否順利。

A. 467

B. 635

C. 583

D. 256

E. 317

▼▼▼想知你與現任的戀情會否順利？點擊看心理測驗結果▼▼▼

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