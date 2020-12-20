【心理測驗】拍拖一定要日日見？你太黐身有壓力　抑或過份獨立？

【心理測驗｜愛情】熱戀時期，兩人愛得如「糖黐豆」並不出奇，朝夕相見也嫌不夠，只是熱戀期難以永遠維持，步入平穩期，眼中不再只是看到彼此，若其中一方過份「黐身」，昔日是甜蜜，熱戀過後則變成壓力。

有人喜歡與另一半宛如「糖黐豆」般天天見。（《愛的迫降》劇照）

戀愛有如拖手，捉得太緊讓對方覺得侷促不適，保持親密之餘也要有私人空間，拿捏好與另一半的距離，找出兩個人都舒適的方式，關係才能走得長久。有些人總抱怨伴侶沒時間陪伴自己，「明明只是坐在Office，為甚麼不看WhatsApp？」，「明明已經下班，為甚麼還不聽我的電話？」，說穿了其實是不信對方也沒有自信，生怕「走漏一眼」，對方就離自己而去。

有時捉得太緊可能會讓對方覺得有壓力，（《想見你》劇照）

在一段關係中管得太多是「控制狂」，但放任不管也未必是好事。有些人拍拖時給予對方最大自由度，卻換來對方一句「你不在乎」。經歷過數段感情，發現不論戀愛還是人生，最終講求的都只是「平衡」。你在感情中是黐身還是獨立？即做以下心理測驗，找出答案。

假若一定要選擇，你會希望成為童話故事中的哪個奸角呢？ A.《仙履奇緣》裏的姐姐 B.《睡美人》裏的巫婆 C.《白雪公主》裏的繼母 D.《小紅帽》裏的狼

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