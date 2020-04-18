Netflix《雙層公寓》開播至今深受觀眾喜愛，令人期待已久東京篇的第三季近日終於開播，新成員的加入引起迴響。不過最令女生心動的，還是帥氣的意大利漫畫家Peppe。 他慨嘆自己的外表容易被誤認花心，令心儀女生對他有所保留。俊俏男生特別花心的說法原來未必成立，有研究發現，相貌平平的男生更容易出軌。

《雙層公寓》是Netflix與富士電視合作的真人節目，邀請陌生的三男三女展開同居生活，雖然節奏緩慢，但當中沒有劇本的真實互動卻極具追看性。在東京篇的眾多成員中，意大利藉的Peppe最受觀眾歡迎。俊美的模特兒外型為他加分不少，不過他並非空有其表，個性亦非常討喜。Peppe性格幽默，而且煮得一手好菜，與眾成員相處融洽。然而，他於節日上坦言因外表的關係，經常被人誤會花心，追求心儀女生時困難重重。

【按圖看】Peppe是一名在日本工作的漫畫家，同時亦兼職模特兒：

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俗語云「靚仔無本心」，事實上，相貌平平的男生亦會走心。根據皇家學會開放科學 (Royal Society Open Science)的調查，相貌平平的男生比俊朗男生更花心，更具出軌傾向。研究人員事前訪問了100位男性的戀愛習慣，然後向751位受訪者展示他們的相片，並要求他們根據第一印象，為相中人背叛伴侶的可能性以1到10的等級進行評分，結果有五分之一的受訪者能判斷那些相中人曾經出軌。

研究顯示具男人味的男性更有可能追求無拘無束的性生活並有多個伴侶，相反，相貌出眾的男生卻較低機會出軌。（IG＠peppedesu）

研究亦分析了這些出軌者均擁有相近的容貌特徵，他們並不特別俊美，普遍擁有線條分明的下鄂，而且嘴唇較薄，富有男子氣概。研究顯示具男人味的男性更有可能追求無拘無束的性生活並有多個伴侶，相反，相貌出眾的男生卻較低機會出軌。

曾經有朋友說過，自己迷戀俊朗男生的面孔，亦樂於與他們交朋友，但一牽涉到戀愛關係便避之則吉，因為她預測到自己無法從對方身上獲得安全感。以一個人的相貌來評定他是否花心實在有欠公允，因為研究已證明，花心從來不是靚仔的專利。

資考資料：Insider