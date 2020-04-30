《慾罷不能》（Too Hot to Handle）在Netflix上正在熱播，更成為香港區的第一位，節目邀請了10位俊男美女，並要求他們「禁慾」，當中一位來自英國的女生Chloe Veitch，率真可愛的反應，不單吸引男生，連觀眾也喜歡她，到底Chloe Veitch是甚麼人？

Netflix全新真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）成為近期熱話。（《慾罷不能》劇照）

Netflix全新真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle），第一季共8集，邀請 10位充滿慾望的俊男美女到墨西哥渡假村，但在旅程中，除了指定的遊戲，他們不禁止進行任何形式的性行為（包括自慰和親吻）。如果成功完成旅程，他們便可瓜分10萬美元的獎金（約77萬港元）；禁止性行為當然夠噱頭，節目更希望參賽者可以領悟交心的愛情才是良好的男女關係。

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（chloeveitchofficial@Instagram）

英國參賽者人前扮無知 被踢爆真實一面

來自英國埃塞克斯20歲的Chloe Veitch，青春無敵，高173cm、上圍32D，加上棕色長髮與瞳孔，她就是「天使臉孔，魔鬼身材」的代表；在節目中率真可愛，告知禁止性愛時，被問如何防止誘惑，她指會大叫「把我想成你的祖母！」笑翻所有觀眾，Chloe的多番行為擄獲觀眾的心。

Chloe在節目上每次遇到新認識的男生都會說「自己很蠢、沒腦袋」希望對方不會介意她是傻傻的女生，可是Chloe是真的有知之明，還是一個吸引異性的手法？

（chloeveitchofficial@Instagram）

Chloe在2015年曾獲埃塞克斯的「Young People of the Year award」，表揚她幫助父親脫離毒海及解決酗酒問題；她的繼弟弟因酗酒身亡，姨姨又因癌病離世，童年十分艱苦，但她利用自身經歷去感染他人，提供正能量，能解決問題並樂觀面對，不是一個傻傻又柔弱女子的行為。Chloe現在是模特兒，曾獲「Top Models 2018」，更為London Fashion Week行騷，職業生涯平步青雲，她更有一個遠大理想：「自我中一起，便想成為一位律師。」希望幫助與她有相同經歷的人。

你覺得Chloe真的是「很傻，很天真」的女生？

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男生會喜歡聰明女，還是傻傻的女生？（《慾罷不能》劇照）

對男生扮蠢、扮天真，真的有效嗎？

根據《今日心理學》的報導，美國University of Buffalo的心理學家Lora Park在2015年曾就男生會否與比自己更能幹的女生發展作出研究，研究人員找來105位男性分3個階段測試，發現男生都會欣賞能幹的女生，但只限保持距離，並非想與她們約會；當男生被問到會否與比他們能幹的女生發展時，大部份男生都認為自己會，但當Lora安排他們與比自己考取高成績的女生見面，不少男生卻改為不會把對方視為發展對象，更沒有跟對方有進一步聯絡的欲望；最後，Lora請男生為自己的男子氣概（masculinity）評分，發現男生在能幹女生出現後，對自己的男子氣概評分都減弱了。

兩性關係除了攻防，更講互相尊重，能適時讓對方表現風度，你可說她有機心而更得男人心，耍小聰明的背後，也是出於讓步與尊重。

（資料來源：Screen Rant、Psychology Today）