具惠善離婚暴瘦11kg 怨恨前夫變恐怖情人 愛情關係6大危險警號！

曾經羨煞旁人、如膠似漆的「模範夫妻」——具惠善與安宰賢，在去年8月忽然宣布離婚，讓眾人大吃一驚。不過二人離婚一事因媒體各種爆料，而變成一場鬧劇，離婚風波鬧得沸沸揚揚、眾說紛紜。最後以兩敗俱傷的局面收場的兩個人，一個失去蹤影，另一個被指「精神有問題」？

具惠善與安宰賢曾一起拍攝真人秀節目，曾是韓國圈中的「模範夫妻」。（《新婚日記》劇照），

這段時間我非常憎惡他，甚至希望他整個人毀掉。 具惠善

離婚變狗血韓劇？

安宰賢和具惠善的「離婚門」可謂千迴百轉，首先具惠善先在社交網站上發文稱「因為倦怠期而變心的老公想要離婚，而我想要守護家庭」，後來上傳兩人私訊對話的截圖，導致韓國網民的砲火轟向安宰賢，怒罵他是「無情的渣男」，許多粉絲和網友都對具惠善的遭遇表示同情。

但是，峰迴路轉，韓國媒體爆出是具惠善先提出離婚，更公開多張兩人的對話完整內容，最後變成具惠善咄咄逼人，安宰賢則是默默忍受的一方。具惠善曾要求安宰賢，從起床到入睡為止，要發短訊告訴她和誰在一起、在哪裡和在做什麼。安宰賢好友則爆料，表示具惠善控制慾很強，時刻要求通話和視訊，要完全掌握對方的行蹤。

具惠善曾在IG貼出兩人的生活公約，紙上寫著丈夫安宰賢需要遵守的條規，例如「在外喝酒只能到11點」、「不要帶給他人困擾」、「喝醉後心情不好也不能大吼大叫、使用暴力」、「把要洗的衣服放到洗衣間」等，但是具惠善需要遵守的生活規則卻是「沒有」。

具惠善對安宰賢提出「生活公約」：

具惠善列出多條安宰賢需要遵守的條約，但是自己要遵守條約的紙上寫著「沒有」。（kookoo900@IG）

據悉，安宰賢婚後患上憂鬱症，有一年四個月的時間需要吃藥，因實在無法忍受具惠善而堅決離婚。不想離婚的具惠善，卻瘋狂要求安宰賢離婚後要給她房子和一億韓元。更「狗血」的是，具惠善又爆出安宰賢「偷食」知名女演員，還稱有兩人在酒店的相片。不過此舉遭到安宰賢反擊，澄清是與前女友的舊照。一波未平一波又起的鬧劇，讓眾人霧裡看花，孰是孰非看來只有當事人才知道，但是雙方撕破臉所造成的傷害，也已經無法挽回⋯⋯

具惠善和安宰賢這對「甜蜜夫婦」公布離婚聲明，讓人不甚唏噓。（aagbanjh@instagram）

具惠善後悔致歉 網友：「安宰賢已被徹底毀掉」

鬧出離婚風波後，安宰賢曾清空IG上所有照片，失去蹤影，演藝生涯和聲譽皆受到重創。而具惠善頻頻在IG上發情緒起伏十分大的文章，讓網友開始擔心她的心理狀況，甚至有人稱她「精神不正常」。

「幾個月前，我太幼稚了」

日前，具惠善現身個人美術展活動時，接受記者訪問談及離婚事件，暴瘦11kg的她表示「我對那個人感到抱歉」。她還認為將個人生活細節，向大眾呼訴的部分，不該那樣做而致歉。不過，具惠善之前接受訪問時，認為公司和媒體都偏幫前夫安宰賢，讓她感到被背叛。事到如今，她強調委屈什麼的都過去了，「這一切都像是一場惡夢」，而現在會專心思考以後要開始的事情。

2019年具惠善接受《TV朝鮮》訪問，首次談及與安宰賢離婚一事。（TV CHOSUN截圖）

可是有網友對道歉並不領情，認為具惠善斷章取義的說法，讓靠形象吃飯的安宰賢徹底被毀，離婚一事對其事業造成重重一擊、一蹶不振。具惠善利用網絡輿論處理離婚一事的做法確實不成熟，利用網友同情心「攻擊」前夫，最後落得兩敗俱傷、無法挽回的餘地，雖然清官難斷家務事，夫妻緣盡的原因非常複雜，不過若兩人當初不是如此感情用事的話，相信今日的局面不會如此難堪。

具惠善近期生活照：

小心「恐怖情人」！ 注意危險愛情關係的6個警號！

分手時因愛生恨，恨不得把怨恨統統發洩在昔日情人身上，這樣的報復行為，往往會造成無法挽回的傷害。在一段關係中，「恐怖情人」的各種極端行為其實一早就有端倪，分手暴力如糾纏、威脅、恐嚇甚至有肢體衝突，這大多會發生在情緒不穩定、人格不夠成熟的人身上。

一段感情中，若另一半提出諸多限制與要求，像是禁止與異性見面、時刻通話報備，又或者把另一半的財產和所有物當作是他的，發現身邊人是「恐怖情人」，就要提高警覺！

危險愛情關係的6個警號：（點閱下圖查看）