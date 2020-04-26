前度若真的幸福了，雖然他的幸福不是妳，但妳可會真的會祝福他？老實說，就算再大方的人，都未必能夠衷心祝福前度，抱歉，這不是代表誰黑心，而是一個人的正常反應吧？試想想，你終於也收到他要結婚的消息了，妳心裡面會掠過些什麼畫面？原來妳跟他在一起的數年，是可以微縮成一部短片，妳會記起他的一些簡單而細微的小事情，真有趣，每當我們閉上眼回憶某人的時候，記起的都是簡單不過的畫面，可以是他牽著妳的手往前走、可以是某一次有點阻滯的旅行、可以是妳跟他分手時的激動與掙扎。原來當妳想起這個人，妳心裡還是有一點點痛。

對過去了的戀人，我們通常都想什麼？或許會留意與他在一起的女孩，在心裡比較一下，為何他最終會選擇她？（《前度》劇照）

很多人都說要學習祝福前度，這一點我不反對，然而學習是一種過程，若不是你由衷地祝福，根本就沒有任何意義。對過去了的戀人，我們通常都想什麼？我們或許會留意與他在一起了的女孩，然後妳或許會在心裡比較一下，又會想為何他最終會選擇她？他與她在一起會幸福一點，還是與妳在一起會幸福多一點？其實這也是在分手後初時的想法，到後來，妳好像知道他換了愛人，是哪一位不重要，只是他換戀人時，妳甚至幻想過當他與女孩分手後感到很傷心，會否來找妳訴苦？而妳又會否願意去聽他講？畢竟妳也是其中一位很了解他的女孩吧？

原來當妳愛得太瘋狂的時候，妳是真的不會懂得保護妳自己。（《前度》劇照）

其實這些都是很卑微的想法，真諷刺，但愛情總是喜歡折磨真心去愛的人，妳是一個甚至與他分開了也會為他著想的人，或許妳未曾遇見過一個人，妳會把他放在比妳自己還重要的位置？若是如此，拜託妳不要再讓自己陷在如此的境地了。到某一天，妳總會遇上很愛妳或妳也很愛的人，妳知道原來當妳愛得太瘋狂的時候，妳是真的不會懂得保護妳自己。既是如此，倒不如領略愛情是慢一點會比較快的事情。

【按圖看】更多愛情金句，對於前度，也許都曾想過這些事：

為何妳還未能衷心祝福某一位前度？只因當天的傷口雖然結疤卻還在痛，儘管已經過很久了，但有些人總是揮不去的。