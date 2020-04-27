近日「羅色門」事件鬧得沸沸揚揚，而備受矚目的故事主人翁除了羅志祥和周揚青之外，還有被周揚青公開點名的羅志祥「旗下女藝人」愷樂（蝴蝶姐姐）。周揚青的「滅蝶」行動，成功引「蝶」上水，公開向其及公眾道歉，間接承認做「小三」。不過蝴蝶姐姐過去也曾被「小三」深深傷害？

台灣藝人愷樂，人稱蝴蝶姐姐成為「豬揚戀」第三者。（butterfly092288@IG）

蝴蝶姐姐神隱兩日 首度回應事件致歉

受羅志祥與周揚青分手事件拖累，與羅志祥關係親密且是其公司旗下唯一女藝人的愷樂（蝴蝶姐姐），近日成為眾矢之的。前「正宮」周揚青怒轟蝴蝶姐姐與羅志祥有長期不正當男女關係，雖然正文中未有開名，不過眾人皆心知肚明。而蝴蝶姐姐神隱兩日後，終於「上水」，在IG上向周揚青以及眾人道歉，間接默認與小豬的不正當關係。

蝴蝶姐姐公開道歉：

蝴蝶姐姐公開向周揚青道歉。（butterfly092288@IG）

同時，周揚青在IG上不留情面地表示要「蝴蝶」去檢查性病，在個人微博「小號」上回應網友留言時，表示沒有公開其他女生的身份，因這些女生大多受男生（暗指羅志祥）哄騙，她刻意强調有人「表面裝清純私下當炮友」便不留情面公開身份，似是影射蝴蝶姐姐，看來這次事件蝴蝶姐姐真是萬劫難復了……

周揚青稍早在IG發圖配文「大概是和蝴蝶杠上了」，似乎早有暗示。（gracechowwwww@IG）

周揚青IG標註蝴蝶姐姐去檢查性病：

原本形象清純可愛的蝴蝶姐姐，因介入羅志祥和周揚青分手之事而形象大崩壞。（butterfly092288@IG）

周揚青微博小號揭不滿蝴蝶姐姐「主因」：

周揚青微博小號揭蝴蝶姐姐裝清純。（用戶6520030499@微博）

周揚青爆「分手事件」更多内幕：

周揚青直接點名蝴蝶姐姐要檢驗性病。(周揚青微博)

回顧蝴蝶姐姐與羅志祥合照：

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蝴蝶姐姐曾是小三受害者？

做人「小三」的蝴蝶姐姐過去也曾是劈腿受害者，情路可謂十分坎坷，而她似乎一直鍾情於渣男？早於2006年，蝴蝶姐姐曾與台灣男藝人李沛旭高調相戀，不過生性不安分的男友卻背後與其他女生調情，後被她當場捉到李沛旭與女生情慾短訊，二人分手收場。據悉，男方生性愛玩、廣交朋友，不時出入聲色場所，被發現「出軌」已不是一次兩次，兩人因此分分合合多次，不過對方總是以苦情攻勢挽回。可惜「江山易改，本性難移」，無法安分守己的男友再次出軌讓蝴蝶姐姐心淡，黯然退出戀情，有傳她當時因情傷暴瘦10斤。

曾是劈腿受害者的蝴蝶姐姐如今淪為「小三」。（butterfly092288@IG）

曾經深受其害的蝴蝶姐姐，應十分瞭解「被劈腿」之痛，誰知他日卻成了「小三」，成為傷害人的那一方，身份調轉，卻份外諷刺。

蝴蝶姐姐疑似曾在臉上「加工」：(查看更多相片)

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天生擁有吸引渣男體質？

在感情中摔了一次又一次跟頭、受傷過一次又一次，卻仍然無法控制愛上「渣男」。明知對方天性不安份，仍然一頭栽進去？「男生不壞，女生不愛」這句話並不是空穴來風，有些女生似乎命中註定只遇見壞男生，你是否有專門吸引渣男的體質？

天生吸引渣男體質5大原因：（點閱下圖查看）