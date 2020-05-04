心理學家提15條問題　回答「不」值得分手：你們的性生活合拍嗎？

說到分手，天昏地暗，呼天搶地，往事舊人忽爾比從前吸引許多，佔據心中一大位置，即使明明老早對方已不在心頭，只因切割與割捨有違人類本性。有美國心理學家就分析出15道問題，解釋對於某種情侶來說，分手有益。

美國蒙莫斯大學的心理學教授Gary W Lewandowski就提出「分手有益」，得出15道問題，測試應否跟身邊人繼續走下去。（《Happy Anniversary》劇照）

很多人走在一起，因習慣而愈走愈遠，說不出有甚麼問題，卻又終日幻想或有一天或會別離，找到更好，這樣要斷不斷的關係往往一擱多年，虛擲不知多少光陰。而美國蒙莫斯大學的心理學教授Gary W Lewandowski就提出「分手有益」，得出15道問題，測試應否跟身邊人繼續走下去。

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要是在這堆問題中，大多的答案都是「不」，Lewandowski認為，二人不會經得起時間的考驗，不如早早了斷，不要互相蹉跎。他指出，留在一段不快樂的關係中，是人生中其中一件最差的事，分手有益，；而學習何謂一段好關係，對本來就很好的關係，並沒有威脅。

這15道問題，也令筆者想起董啟章在《愛妻》一書提到的《無端》。這書中書、故中故提到，青梅竹馬的夫妻，妻子突然就愛上了別人而要離婚，在離婚一刻二人都痛哭，不明白明明二人還深愛對方，為何要別離，原來世事最恐怖是「無端」。又或許，事出必有因，並沒有那麼多「無端」，只是我們無心又懶得分析。

參考資料：The Independent