新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，疫情嚴峻，瑞典王妃Sofia（Princess Sofia）就在接受訓練後，穿上醫護助理的制服，親自到醫院幫忙，做飯掃地，親力親為幫忙，也為當地醫護打打氣。然而，這位紆尊降貴的王妃，有一段不一樣的過去，曾當「豔星」、上真人騷節目與不同男生調情？

現年35歲的瑞典王妃Sofia，親身到醫院當上醫院助理，親力親為，做飯也清潔。（instagram@sophiahemmet）

瑞典平民王妃親到醫院掃地做飯 跟大眾一樣接受三天訓練

疫情嚴峻，瑞典就有超過13,000人確診，醫療系統不勝負荷，現年35歲的瑞典王妃Sofia就參與由當地大學開設的培訓課程，披上藍色制服，穿上白色運動鞋，掛上印有「SOPHIA」的名牌，親身到醫院當上醫院助理，親力親為，做飯也清潔。

Sofia在Instagram上分享：「我現在醫院工作，跟其他剛剛接受訓練的同事一起。我協助醫護人員不同的工作。在這艱難的時候，能夠幫忙實在太好了。」王室聲明指，Sofia會以義工身份協助醫護人員，該院內未有確診個案，Sofia與其他義工都不會直接照顧其他病人，是協助醫生和護士處理日常工作，例如消毒設備、在廚房輪班和打掃等等。

在2015年瑞典王子Carl Philip無懼輿論迎娶Sophia，更在婚禮上感動落淚。(Getty)

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「不良版灰姑娘」曾當豔星：「我從不後悔，所有經歷都成就了今天的自己。」

這位「紆尊降貴」的瑞典王妃，親力親為到醫院協助，令人欣賞。然而，這位平民王妃，被稱為「暗黑版灰姑娘」，背後有一段不一樣的奮鬥故事。

Sofia Hellqvist生於1984年，在斯德哥爾摩附近的一個小鎮出生，典型家庭，在家中排行第二，從小喜歡運動。她在Vansbro Education centre修讀藝術，主攻音樂。後來，她搬到首都斯德哥爾摩工作，不一樣的人生就此展開。就在2004年，她為雜誌《Slitz》拍攝了性感的封面，上半身僅以蟒蛇遮蔽，下半身就穿比基尼泳褲，Sofia也在當年被選為「Slitz女郎」。

2005年，作風大膽的她參加真人騷節目《天堂酒店》（Paradise Hotel），在節目中與色情女星接吻，更光着上身體被男參加者按摩背部，最後成為節目決賽入圍者。



演藝事業並不是她最終目標，她從沒停止學習，她曾到紐約學習會計與電腦應用，還在曼哈頓開設了瑜珈中心當教練。後來，Sofia回到斯德哥爾摩，在2010年遇上瑞典王子Carl Philip，二人在2015年舉行盛大婚禮，無懼輿論，現在已育有兩名兒子。

自從成為王妃，Sofia不斷被人翻舊帳，指她是「不良版灰姑娘」，可她卻在訪問中回應指：「我從不後悔，所有經歷都成就了今天的自己。」而王子Carl Philip亦維護愛妻，指她一直是獨自面對這些欺凌，更表白：「她是一個了不起的女人，我是世界上最幸福的男人。」

參考資料：Vogue,Royal Central,The Local,Daily Mail