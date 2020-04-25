Lady Gaga演Gucci太太買兇殺夫：寧坐勞斯萊斯哭　也不在單車上笑

Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani於1995年買兇殺夫，被判入獄29年。這被稱為「時尚界最黑暗的故事」即將被改編拍成電影《Gucci》（暫名），由Lady Gaga主演，Ridley Scott執導。

自兩年前《星夢情深》（A Star is Born）後，Lady Gaga接拍由Ridley Scott執導的《Gucci》（暫名）。（《星夢情深》劇照）

《Gucci》（暫名）改編自《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》一書，圍繞有「黑寡婦」（Black Widow）之稱的Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani的故事－當時轟動一時的買兇殺夫案。

雖然Gucci現在已不再由Gucci家族控制，但當說到Gucci，還是令很多人不由自主地想到當年轟動一時的謀殺案。故事主角Patrizia Reggiani生於1948年，是Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci的前妻。Patrizia Reggiani本是意大利名緩，於1973年嫁給Maurizio Gucci，從不掩飾自己對奢華的追求，曾說：「寧願坐在勞斯萊斯上哭，也不願坐在單車上笑。」

1912年，Guccio Gucci創立Gucci，透過精湛的工藝和奢華的設計，迅速成為財富的象徵。1937年，Guccio Gucci的兒子陸續加入Gucci，讓這個時尚品牌變成家族企業。直至1995年，Gucci末代家族繼承人Maurizio Gucci遭人槍殺，然後輾轉成為Kering集團旗下的時尚品牌，正式結束Gucci家族的鬥爭！（資料圖片）

12年後，Maurizio跟Patrizia說要工幹，其實是跟一個更年輕的女人走了，從此再也沒有回來。Maurizio跟Patrizia育有兩子女，最後於1991年離婚。作為賠償，Patrizia 得到一大筆贍養費。翌年，她確診腦內長了腫瘤，切除後沒有大礙。在1995年9月，她的前夫在辦公室中被槍手射殺。

她在1997年被捕，被控買兇殺人，判處入獄29年，案件轟動一時，Patrizia被傳媒稱為「黑寡婦」。她的女兒求情，指Patrizia因為腦瘤而性情大變，在2000年，案件獲得上訴，減刑兩年；同年，Patrizia在獄中嘗試以鞋帶自殺，最後獲救。Patrizia Reggian由Ball場常客到成階下囚：

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不過，她的「傳奇一生」並沒有因為入獄而結束，在2011年，就有律師提出「開放監禁」，可是她拒絕了，她說：「我一生也從沒工作過，現在也不會。」最後，Patrizia因為行為良好，在服刑16年後已被釋放。

多年來，Patrizia一直口供一致，堅稱自己是無辜的－是朋友設局陷害，但傳媒在2014年跟她作訪問時，捕捉到她魯莽一刻，記者問：「為何你要請槍手，而不是自己下手呢？」Patrizia卻答：「我眼界不好，我不想錯過。」

Patrizia在2014年出獄，雖然找到人生第一份工作－珠寶顧問，但她卻改不了高調的作風，重獲自由後第一件事便是到蒙特拿破崙大街上購物，架上太陽眼鏡，肩上放一隻大型金剛鸚鵡，傳媒都爭相報導－「Lady Gucci」回來了。接受訪問，她分享當年Maurizio承繼Gucci一半的股份，太大野心，成續卻不好。過度使用「雙G」標誌及大量生產帆布袋，都令Gucci走下坡。最後，他被逼把股份賣給Investcorp，Patrizia與他的婚姻亦走不下去。

Reggiani希望能回到Gucci，說：「他們需要我，我覺得我十分Gucci。事實上，沒人比我更Gucci了。」（資料圖片）

回顧這段轟動一時的時尚界殺人案，擁多年經驗的米蘭時尚記者Giusi Ferrè就分析：「Reggiani的所有都是Gucci。她對Maurizio賣掉Gucci感到十分生氣，即使出獄了，她還是放不下。她在2014年時接受訪問是提到，她希望能回到Gucci，說：『他們需要我，我覺得我十分Gucci。事實上，沒人比我更Gucci了。』」

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，疫情嚴峻，不少電影拍攝都受到影響。不過，電影公司就暫定明年春季開拍此劇，並於2021年11月在美國上映。