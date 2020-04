Lady Gaga演Gucci太太買兇殺夫：寧坐勞斯萊斯哭　也不在單車上笑

Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani於1995年買兇殺夫,被判入獄29年。這被稱為「時尚界最黑暗的故事」即將被改編拍成電影《Gucci》(暫名),由Lady Gaga主演,Ridley Scott執導。

自兩年前《星夢情深》(A Star is Born)後,Lady Gaga接拍由Ridley Scott執導的《Gucci》(暫名)。(《星夢情深》劇照)

《Gucci》(暫名)改編自《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》一書,圍繞有「黑寡婦」(Black Widow)之稱的Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani的故事-當時轟動一時的買兇殺夫案。

雖然Gucci現在已不再由Gucci家族控制,但當說到Gucci,還是令很多人不由自主地想到當年轟動一時的謀殺案。故事主角Patrizia Reggiani生於1948年,是Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci的前妻。Patrizia Reggiani本是意大利名緩,於1973年嫁給Maurizio Gucci,從不掩飾自己對奢華的追求,曾說:「寧願坐在勞斯萊斯上哭,也不願坐在單車上笑。」

1912年,Guccio Gucci創立Gucci,透過精湛的工藝和奢華的設計,迅速成為財富的象徵。1937年,Guccio Gucci的兒子陸續加入Gucci,讓這個時尚品牌變成家族企業。直至1995年,Gucci末代家族繼承人Maurizio Gucci遭人槍殺,然後輾轉成為Kering集團旗下的時尚品牌,正式結束Gucci家族的鬥爭!(資料圖片)

12年後,Maurizio跟Patrizia說要工幹,其實是跟一個更年輕的女人走了,從此再也沒有回來。Maurizio跟Patrizia育有兩子女,最後於1991年離婚。作為賠償,Patrizia 得到一大筆贍養費。翌年,她確診腦內長了腫瘤,切除後沒有大礙。在1995年9月,她的前夫在辦公室中被槍手射殺。

她在1997年被捕,被控買兇殺人,判處入獄29年,案件轟動一時,Patrizia被傳媒稱為「黑寡婦」。她的女兒求情,指Patrizia因為腦瘤而性情大變,在2000年,案件獲得上訴,減刑兩年;同年,Patrizia在獄中嘗試以鞋帶自殺,最後獲救。Patrizia Reggian由Ball場常客到成階下囚:

+ 2

不過,她的「傳奇一生」並沒有因為入獄而結束,在2011年,就有律師提出「開放監禁」,可是她拒絕了,她說:「我一生也從沒工作過,現在也不會。」最後,Patrizia因為行為良好,在服刑16年後已被釋放。

多年來,Patrizia一直口供一致,堅稱自己是無辜的-是朋友設局陷害,但傳媒在2014年跟她作訪問時,捕捉到她魯莽一刻,記者問:「為何你要請槍手,而不是自己下手呢?」Patrizia卻答:「我眼界不好,我不想錯過。」

Patrizia在2014年出獄,雖然找到人生第一份工作-珠寶顧問,但她卻改不了高調的作風,重獲自由後第一件事便是到蒙特拿破崙大街上購物,架上太陽眼鏡,肩上放一隻大型金剛鸚鵡,傳媒都爭相報導-「Lady Gucci」回來了。接受訪問,她分享當年Maurizio承繼Gucci一半的股份,太大野心,成續卻不好。過度使用「雙G」標誌及大量生產帆布袋,都令Gucci走下坡。最後,他被逼把股份賣給Investcorp,Patrizia與他的婚姻亦走不下去。

Reggiani希望能回到Gucci,說:「他們需要我,我覺得我十分Gucci。事實上,沒人比我更Gucci了。」(資料圖片)

回顧這段轟動一時的時尚界殺人案,擁多年經驗的米蘭時尚記者Giusi Ferrè就分析:「Reggiani的所有都是Gucci。她對Maurizio賣掉Gucci感到十分生氣,即使出獄了,她還是放不下。她在2014年時接受訪問是提到,她希望能回到Gucci,說:『他們需要我,我覺得我十分Gucci。事實上,沒人比我更Gucci了。』」

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延,疫情嚴峻,不少電影拍攝都受到影響。不過,電影公司就暫定明年春季開拍此劇,並於2021年11月在美國上映。