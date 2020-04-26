新冠肺炎持續蔓延，為保持社交距離，人人留在家中，「Netflix and chill」成了每天習慣。Netflix新上架「真人騷」節目《欲罷不能》（Too Hot to Handle），今天（4月23日）更成為香港最受歡迎的節目，挑戰道德底線，一幫火辣男女，在節目上只有一個任務－不能發生性行為。

誠實看後感：比《雙層公寓》更寫實刺激 劇中男生全都似以下體思考

Netflix不乏「真人騷」，由《雙層公寓》（Terrace House）、《盲婚試愛》（Love is Blind）、《圓美圈套》（The Circle）、到近來新上架的《欲罷不能》（Too Hot to Handle），不同規則，同樣在同一屋簷下，探索都市男歡女愛。

《欲罷不能》在網上引起熱烈討論，因為在以上眾多「真人騷」中，數它的規則最特別，火辣亮麗的男女就只有一個任務－就是不能發生性行為。在節目中，男生大多時候赤裸上身，女生只穿比堅尼，他們會玩「成人遊戲」，第一集的破冰遊戲便由自由愛撫彼此的身體作「見面禮」，還有綑綁等元素，意識極為大膽，唯一挑戰是即使慾火焚身，也不能接吻或發生愛撫等性行為，因為每個動作都有「價錢」，一但犯規便會連累整組人。

Netflix新上架「真人騷」節目《欲罷不能》（Too Hot to Handle），近日成香港區最受歡迎的節目。（《欲罷不能》劇照）

+ 6 + 5 + 4

《欲罷不能》一連8集，每集差不多40分鐘，他們住在同一度假屋內，大被同眠，似是色情版《雙層公寓》。同樣是男歡女愛，但《雙層公寓》中，參加者要剖白理想、成長、改變、跟對方交往也得認認真真地表白，明明只是相識不到數月，在節目中也不特別熟稔，但有人離開時也會擁作一團哭泣；在《欲罷不能》中，男男女女在鏡頭前展現最赤祼一面，只有慾望，只有生理需要－男女交往似是回歸原始社會，只為性行為。

不知是文化差異，還是節目效果，劇中的男女個個美麗如明星（很多人也在節目後就當了明星），但他們對異性的追求卻只停留在身體上的，其中一個只有21歳的女生跟另一位參加者約會，竟說：「我從未不以做愛為目的來約會！」至於男生，則個個似是以下體思考，對話毫不掩飾。

男女交往，濫用自由一詞，只會令本來獨有的快樂貶值。「真人騷」雖以「淫亂」來包裝，真實目的卻是要人反思，每個行為都有代價，都會的男女交往，除了床上活動，總有別的。

其中一對就是最早「犯規」的Francesca與Harry。（《欲罷不能》劇照）

（內含劇透）

為何女生總會一再相信「錯」的人？原來不過自卑作祟？

在8集中，只有兩對男女最後「配對」成功，其中一對就是最早「犯規」的Francesca與Harry。

Harry跟Francesca接吻，害隊友們被罰款，懦弱的Harry卻跟大眾說，是Francesca主動吻他，他完全被動，抗拒不了。Francesca成為眾矢之的，卻不消兩集，便原諒了Harry，再次相信他。節目中「情節」，毋需過份認真對待，不過那一臉無辜的男生，與那氣沖沖的女生，卻十分熟悉。為何女生總是一再相信「錯」的人，甚至苦苦糾纏？

為何總是「旁觀者」清？為何總是浪費時間在那錯的人身上？與其說是過份相信別人，更多是「輸」給自己的不服輸心理。自卑作祟，誓要對方改過自身，好證明自己存在；不懂止蝕，或許「錯」不在人選，而是自己如何對待人生。