單身有很多種理由，就連「見到鬼」也是導致單身的原因？泰國最新愛情電影《見鬼的戀愛季節》集齊失戀、懸疑、驚嚇、浪漫於一身，難道比看見鬼更可怕的事是「迎接單身」？

泰國愛情電影《見鬼的戀愛季節》4月30號上映。（《見鬼的戀愛季節》劇照）

單身=Loser？

單身有千萬種理由，你有想過自己單身的原因嗎？太被動、害怕進入一段關係、享受單身時光、太有能力……即將上映的泰國驚悚愛情電影《見鬼的戀愛季節》中，女主角小琳卻是因為有陰陽眼而被男友抛棄，不幸恢復單身。傷心欲絕的她，決定孜然一身踏上療傷之旅。

女主角小琳然一身踏上療傷之旅。（《見鬼的戀愛季節》劇照）

《見鬼的戀愛季節》中的單身理由，你中了幾多個？（點閱下圖查看）

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旅程中小琳遇見形形色色各種人，性格迥異的人們有著自己的故事與遺憾，處處碰壁又災難連連的她，在跌跌撞撞中遇見新的感情機遇。如今社會總是將被抛棄的「單身狗」與「失敗者」劃上等號，仿佛單身者的命運就是不再幸運。在療傷過程中，小琳也在不斷發掘内心最真實的自己，舔拭傷口之餘更是一段自我救贖的經歷。或許比撞鬼更加可怖的事，是無法好好放下。

單身就是失敗者？（《見鬼的戀愛季節》劇照）

《見鬼的戀愛季節》找來泰國有「國民男友」之稱的人氣男演員Mario Maurer以及長相甜美的女星Ploypailin Thangprapaporn擔任男女主角，講述擁有陰陽眼的小琳（Ploypailin Thangprapaporn 飾）遭男友抛棄，獨自前往深山度假，遇見為拍恐怖片尋找靈感的編劇小普（Mario Maurer 飾），兩個在感情和工作雙雙受挫的「單身狗」意外相遇，在低潮期開始一趟荒誕又充滿驚喜的驚嚇旅程。他們重拾初心與心動的瞬間，讓彼此失意的人生，重新邁向美好。

停下，是為了遇見更好的人。（《見鬼的戀愛季節》劇照）

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憑「實力」單身的星座Top 3

「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」有些人為了戀愛而戀愛；有些人為了有人陪伴而戀愛，有些人情願不愛。「單身狗」並不可悲，可悲的是害怕寂寞。有些星座在未遇到理想對象和真愛之前，寧願獨自一個好好生活，提升自己。單身，也是一種態度。

憑「實力」單身的星座：（點閱下圖查看）