正所謂「城門失火，殃及池魚」，羅志祥被爆約炮之餘，微博流傳更多私生活混亂男明星傳聞，涉及兩岸多位當紅男藝人，人數之多絕對可以組成「拈花惹草男團」。如今，羅志祥以「C位出道」成核心人物，還有哪些男明星憑撩女「實力」後來居上呢？

台陸兩岸渣男明星大地震

羅志祥身陷「約炮門」事件，不少網友順藤摸瓜，相繼找到羅志祥好友以及其他男明星私生活混亂的證據，造成娛樂圈渣男大地震！羅志祥被前正宮女友周揚青，爆出有專門一部手機用來與女生調情，更是去到每個城市都會約女生「開房」。娛樂圈這個大染缸，男女關係混亂早已是人盡皆知，而男明星鎖定目標，「關心」身材姣好又想「上位」的網紅或十缐女藝人，也成為娛樂圈不成文潛規則……

潘瑋柏與羅志祥感情要好。（willpan23@IG）

潘瑋柏私人IG專與網紅互動？

身為羅志祥的「好兄弟」，潘瑋柏又怎能獨善其身呢？近年潘瑋柏積極在内地發展，參加不少大陸綜藝節目，人氣節節攀升。近日，他卻被網友捉到疑似有一個專門與網紅互動的IG帳號，該帳號亦曾被潘瑋柏好友標註過，網友表示正是潘瑋柏私人IG帳號！

潘瑋柏被爆與網紅在IG上互動頻繁。（willpan23@IG）

但是「凡曖昧必留下痕跡」，神通廣大的網友發現潘瑋柏私人帳號曾與網紅「夏夏」在IG留言互動，而網紅「夏夏」前男友也曾在IG上直接爆料「夏夏」在拍拖期間，多次「勾搭」其他男藝人，名單包括内地主持人李晨、潘瑋柏、黃軒和台灣藝人William，事件波及多名男星。

疑潘瑋柏私人IG帳號專與網紅來往：

+ 3 + 2

當中提及的男藝人黃軒亦早有「前科」。當時還未離婚才剛生下女兒「小糯米」的内地女明星楊冪，被指與黃軒合作電視劇《親愛的翻譯官》時舉止曖昧。網上瘋傳黃軒為防楊冪走光而幫她調整衣服，順勢摸大腿的拍戲花絮，曖昧舉動引起爭議。

内地男演員黃軒在内地小有名氣，有指與内地女明星楊冪有曖昧行為。（黃軒@微博）

黃軒與楊冪拍戲花絮引爭議：

何超蓮心痛留言 影射舊愛吳克群「拈花惹草」？

身為周揚青好友，賭王女兒何超蓮在其微博下留言安慰，寫道：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛」，内容似乎影射舊愛吳克群，重揭舊愛傷疤。何超蓮曾與大12歲的台灣男星吳克群相戀4年，於2015年分手，她曾經在訪談中談及感情生活，表示前男友接二連三地做出「不尊重」她的事，「東窗事發」後男方狡辯「此事」十分合理，許多人都會這樣做。而當時天真的何超蓮任由前男友拈花惹草，殊不知自己已深深受傷。

吳克群與何超蓮曾經相戀4年最終分手。（laurinda_ho@IG/kenjiwu999@IG）

何超蓮留言深知其痛：

何超蓮在周揚青分手文章下留言。（周揚青@微博）

周揚青回覆何超蓮提到她已收穫幸福，看來如今何超蓮與内地男星竇驍甜蜜熱戀中，也算是苦盡甘來。

何超蓮與内地男星竇驍甜蜜熱戀中：

防止誤墮「甘蔗男」陷阱！

渣男哄騙女生的招數總是層出不窮，掉進甜蜜的陷阱讓人欲罷不能，同時萬劫不復！網絡上還出現一個新的詞匯來形容渣男——「甘蔗男」：一開始吃很甜，後面就全是渣。

事實上，只要頭腦清醒留意蛛絲馬跡，渣男特性很容易顯露出來。如果真的不幸遇見「渣」伴侶，除了認清他們的真面目，還要懂得當機立斷「斬纜」，以免受到更多傷害。不想誤墮陷阱的話，快打起十二分精神，來識破渣男設下的圈套吧！

3個渣男常用甜蜜陷阱：（點閱下圖查看）