藝人王浩信與陳自瑤（Yoyo）結婚八年，卻屢次傳出婚變消息，近日陳自瑤為女兒王靖喬慶祝生日，更附上照片說：「親手做了個蛋糕，送給最親愛的你。」但連續兩年只見陳自瑤隻身一人為女兒慶祝生日，她一眾好友，如黃翠如和李施嬅均留言送上祝福，相反丈夫王浩信只默默讚好帖文，更有眼利的網民發現陳自瑤疑似將兩人過往合照和全家幅刪除，只餘下一張4年前與王浩信一同健身的照片，而男方自2017年也沒有發布任何與Yoyo的合照，種種跡象令兩人婚變的消息更為屬實。

藝人王浩信與陳自瑤（Yoyo）結婚八年，但多次傳出離婚消息，近日女兒王靖喬生日，只見陳自瑤（Yoyo）上傳照片為女兒慶祝生日(ig@chenchiyiu)

分開不是慘不忍睹的「結果」，仍是邁向更新生活的一個「過程」

藝人王浩信與陳自瑤（Yoyo）結婚八年，但近幾年也沒有像以往般上傳合照 (ig@vincentwong07)

王浩信與陳自瑤（Yoyo）雖然多次傳出離婚和分居消息，但兩人卻數次異口同聲否認傳聞，王浩信在前年奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」時，在頒獎台上流淚感謝妻子陳自瑤對家庭的照顧，即時粉碎婚變傳聞。

可是，王浩信與陳自瑤（Yoyo）的多年婚姻，好像回不去熱戀時期，皆因Yoyo上年生日時，也只是上傳一張自拍照，更附上以下文字：「有些事情你覺得很難，但當你有勇氣跨出第一步時，妳會發現其實並沒有妳想像中那麼困難。」生日理應是一個與丈夫歡愉慶祝，從而增加彼此感情的好機會，但Yoyo卻貌似寫下一段與婚姻關係語帶相關的文字，當時不少網民也留言鼓勵她跨出舒適圈的第一步總是很艱難，但還是可以走過來的。

陳自瑤（Yoyo）不時在網上分享個人感受感悟，但常常在文字中也感受到她的憂鬱情感(ig@chenchiyiu)

其實或者大部分女性也應該明白一個愛情道理，分手和離別不是一個慘不忍睹的「結果」，仍是邁向更新生活的一個「過程」，維持一段感情和婚姻或多或少需要一點無私包容和一點退讓，但在創造幸福的過程中不會讓妳失去一個人的本質，例如：陳自瑤出道前是一個開朗愛笑的人，但婚後會發現她的笑容貌似減少了，平日網上的個人分享也挾帶着內心憂鬱的情感。

雖然網民發現陳自瑤IG消失了大部分與王浩信的合照，但偏偏剩下一張，原因為何？也許是記載了昔日的美好回憶，仍存一些思念與感情，又或為一直未承認離婚的關係留有一點空間。二人是否已離婚，仍然是謎，但娛樂圈陷入婚姻危機的夫妻屢見不鮮，要是關係令你不快樂，離婚後就會變得快樂嗎？

【按下圖看】王浩信與陳自瑤（Yoyo）的合照，哪張已被陳自瑤刪除，哪張有幸被留下？

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離婚能使人幸福嗎？ 研究報告指：如維持本想離婚的婚姻，5年後或可重新過上幸福生活

王浩信與陳自瑤（Yoyo）以往常常在網上曬出兩人甜蜜的合照 (WEIBO@陳自瑤)

當婚姻中沒有了感情，只餘下了責任或習慣時，有些人總是會選擇離婚，以為可以汲取以往經歷和教訓，令下一段的婚姻變得更幸福。但根據外國研究報告《Does Divorce Make People Happy?》發現，沒有實際證據可以證明選擇離婚的人，比起選擇繼續維持婚姻的人，生活更幸福。研究調查一班處於婚姻危機的夫妻，一組是已離婚，一組是沒有離婚，5年後再追蹤調查他們的感情狀況及快樂指數。

令人驚訝的是研究發現有三分之二，認為婚姻不幸福的夫婦，維持該婚姻5年後，又可以重新過上了幸福生活，因為在5年的相處裏，他們會嘗試改變言行，增加溝通和理解。研究結果更發現，認為自己婚姻不幸福的人離婚後，並沒有比不離婚的人幸福，因離婚後的受訪者並沒有明顯地減少心情壓抑的症狀和沒有因離婚使到他們重塑自信和重新找到自我。

不過幸福的感情不是沒有磨擦，感情也是雙向的關係，雙方也需要朝着同一個方向努力，才可以達到一個更美滿的結果。

【按下圖看】陳自瑤（Yoyo）的個人照

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資料來源：《Does Divorce Make People Happy?》