Netflix真人秀《欲罷不能》（Too Hot to Handle）上架不足兩個星期，便在網上掀起一番討論潮，題材新穎的實境節目，更找來14位身材性感惹火的型男索女，挑戰在一個月內不可發生任何形式的性行為，成功完成挑戰的嘉賓更可贏得10萬美元獎金。 若只看節目形式便充滿話題性，但第一季播映完結後，除捧紅挑戰嘉賓外，更意外牽起3條紅線，而節目當中的「話題情侶」Francesca Farago和Harry Jowsey更因而結緣，並幸福地交往1年多，近日他們更放話因新冠肺炎(COVID-19)各國封關和隔離措施，難耐相思之情，於是選擇結婚，共渡餘生。

Netflix真人秀《欲罷不能》（Too Hot to Handle）撮合了「放電女神」模特兒Francesca Farago與澳洲「小鮮肉」Harry Jowsey (ig@harryjowsey)

若以為Netflix真人秀《欲罷不能》（Too Hot to Handle）當中的挑戰嘉賓是沒有可能產生真實感情，抑或是他們口中所說到的：「我學習到如何去愛人」、「我學會珍惜我的『Yoni』（陰道）和「我需要一段具深層，是靈魂交流的愛情，不只談性」等的說話只是營造節目效果，那妳或許要跌破眼鏡了。

模特兒Francesca Farago與Harry Jowsey多次在真人秀《欲罷不能》中犯禁，可幸他們最後也為隊友贏回因她們失去的獎金 (《欲罷不能》（Too Hot to Handle）劇照)

【以下內容含劇透】逃生門在此：

節目中26歲的「放電女神」模特兒Francesca Farago剛出場便引得兩位男挑戰者的青睞，她周旋在Harry和Kelz的愛慕當中，一方面與Kelz全裸共浴，但心中卻說自己放不下「一見鐘情」的Harry，雖然最後Francesca選擇正視自己心意，與Harry交往，但她卻說「陽光少男」Kori別具吸引力，更與對方共聚晚餐，種種的跡象都顯示她是一個完美的「玩家」，即便答應與Harry交往，也可隨意玩耍對方感情。

【接下圖看更多】「放電女神」Francesca Farago的性感照：

+ 7 + 6 + 5

「放電性感女神」Francesca與Harry宣佈結婚？昔日愛找炮友的他們也會相信真愛？

不過，《欲罷不能》（Too Hot to Handle）於2019年的下半年便錄影完成，但早幾日Francesca發交表示自己還與Harry交往中，換言之他們已交往快1年多。當節目播出後，他們更可隨心和沒有限制地在網上放閃，更成立只屬他們的「Harry & Frankie」YouTube 放閃頻道，分享小倆口平日的愛情生活，同時更分享她們交往時點滴。例如：居住在溫哥華的Francesca會飛往澳洲找Harry，Harry亦然，更表示他們也見過雙方的家長，是真心真意的穩定交往中。

近日（24/4）Harry更在短片「Celebrating Harry's 22nd Birthday!」說他們要結婚了，真是讓部分觀眾跌破眼鏡，不過還是有部分的觀眾和粉絲祝賀他們，也教會他們真誠的愛情，是可以讓自己變得更好。

【接下圖看更多】Francesca與Harry的甜蜜照：

+ 7 + 6 + 5

Francesca與Harry的相知相遇讓一眾女生思想，當自己遇到心儀對象，又如何吸引對方的目光，慢慢把他佔為己有？根據不同研究會心現學指出可運用以下方法增加好感對象對自己的好感度：

一、利用同感力增加好感度：展現鏡像肢體語言

相似吸引效力（Similarity Attraction Effect）指出人們偏向喜歡與自己相類似的對象 (《欲罷不能》（Too Hot to Handle）劇照)

心理學有一個現象稱為相似吸引效力（Similarity Attraction Effect），簡單而言是指人們偏向喜歡與自己相類似的對象。根據外國研究報告《Psychology of Attraction and Likability》指出大數人也都是喜歡與自己擁有相同價值觀的，妳在心儀對象面前展現鏡像肢體語言（即：做出與對方類似的肢體語言）來以表好感，是可以增加對方的好感度，例如：當對方雙手抱胸繼而前傾在桌上跟你說話時，妳也可以仿傚對方身體動作，把身體前傾在桌子上，帶出一種好像與對方相識多時的感覺。

除此之外，研究報告更提出一個例子便是當妳見到一位陌生人在停車場，而他沒有零錢付停車場費，人們也會傾向幫助跟自己穿著類似的陌生人。由此可見，如果想提升自己在心儀對象心中的好感度和吸引存，無論是肢體語言、外在打扮或是內在價值觀和個性也需要愈相似愈好。

二、運用暗示：如眼神接觸來增加好感度

利用同感力增加好感度：展現鏡像肢體語言也是吸引對象的好方法 (《欲罷不能》（Too Hot to Handle）劇照)

眼神接觸是展現自己對他人帶有好感，最為直接方法，當妳與心儀對象有眼神接觸時，妳其實是可透過看到對方的瞳孔有否收縮來確認他是不是與自己身同感受。有《The Mating Game: A Primer on Love, Sex, and Marriage》一書指出，人們有時以為自己對心儀對象投放2-3個眼神接觸便足夠，但實際上的情況是，與心儀對象眼神接觸是約需要13個，對方才會意會到妳的感覺，而這種現象又稱為信號放大偏見（Signal Amplification Bias），也是人們常以經常誤會他們所釋出的社交暗號已經足夠，往往在開始吸引對方注意力不果時，便輕易放棄。

【接下圖看更多】心理學或專家解構吸引異性的小秘訣！

+ 3 + 2

資料來源：《Psychology of Attraction and Likability》、《The Mating Game: A Primer on Love, Sex, and Marriage》、socialpsychonliScienceofpeople《Happy guys finish last, says new study on sexual attractiveness》，YouTube@Harry & Frankie