韓國知名女演員李寶英自從懷二胎後，全面停工專心照顧家庭，讓一眾粉絲都十分想念她。最近，李寶英終於携新劇《花樣年華》回歸電視熒幕，帶來新作品的好消息。身為兩個孩子的媽媽，李寶英凍齡美貌仿佛吃了「防腐劑」，身材纖細讓人十分羡慕！

tvN推出李寶英主演新劇《花樣年華》。（《花樣年華》劇照）

李寶英携新劇回歸 凍齡美貌引熱議

這次是李寶英懷上二胎後，暌違兩年再次出演電視劇，新劇《花樣年華》講述踏入40歲的中年男女重拾初戀悸動，唯美療愈畫面成功吸引觀眾視綫。除了李寶英的實力演技之外，她清新又無暇的外貌讓人驚艷，完美狀態絲毫看不出已經是生完兩個孩子的媽媽。已經41歲的李寶英，仍然保持著吹彈可破的少女肌，難怪在「韓國最美素顔女星」榜上有名。她散發著讓人憐憫的優雅氣質，讓人更加期待李寶英在新劇中的亮眼演出！

由劉智泰、李寶英主演《花樣年華》。（《花樣年華》劇照）

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愛情也加了防腐劑？與池晟相戀14年依舊甜蜜

池晟與李寶英愛情長跑7年後才結婚。（graziakorea）

在娛樂圈要維持曝光在大眾視綫之下的愛情談何容易，除了要平衡家庭和工作，還要在物慾橫流的環境中不為所動。李寶英與池晟這對相戀超過14年的夫妻，也算是韓國娛樂圈中的一股清流。兩人2004年因合作電視劇《最後的舞請與我一起》而相識，於2007年相戀開始交往，愛情長跑7年後終於在2013年結婚步入婚姻殿堂。

夫妻二人平時作風低調，丈夫池晟偶爾會在社交網站上分享妻子李寶英與孩子們的合照，雖然只是簡單的一張照片，卻能感受到鏡頭後他對家人深深的寵愛。2015年李寶英誕下愛情結晶，生下可愛的女兒，兩人升級成為新手父母，上年再誕下兒子，組成幸福的四口之家。

李寶英與池晟一直都是娛樂圈中的「模範夫婦」。（조세일보）

「癡情丈夫」池晟願意為李寶英放棄事業

兩人自結婚以來，一直都是娛樂圈中的「模範夫婦」，池晟對於妻子李寶英用情至深更是眾所周知。據悉，當時池晟在追求李寶英時，一直被女方拒絕，因為李寶英並不想跟圈内人交往，池晟直言願意為了她放棄演藝事業，讓李寶英甚為感動，最終願意在一起。

因為兩人都是演員的緣故，雙方能夠體諒和瞭解對方工作的辛苦，在分配育兒時間方面也做得很好。李寶英曾經在訪問中分享，身為演員在拍攝作品前會自己待一段時間，雙方會互相理解，並且自己獨力照顧家庭，若是換成一般人會很辛苦。她還透露當時在拍攝完主題沉重的電視劇《Mother》後，難以抽離角色，有時變得十分煩躁甚至抑鬱，同樣身為演員的池晟十分理解當中的辛苦，及時給予體諒與關懷。

李寶英與池晟作風低調，難得有兩人合照。（justin_jisung@IG）

謝謝我親愛的妻子，用愛包容不足的我 池晟

2017年池晟憑著戲劇《被告人》展現精湛演技，一舉奪得當年的年度演技大賞，更為特別的是李寶英是當晚典禮的主持人，兩人難得同台放閃。池晟發表獲獎感言時，提到「謝謝我親愛的妻子，用愛包容不足的我」，一旁甜蜜地看著丈夫的李寶英聽到馬上熱淚盈眶，兩人難得在鏡頭前相擁，還親了臉頰，畫面相當感人又溫馨。

李寶英與池晟低調又不失光芒的愛情，在利慾薰心的社會中顯得格外珍貴，兩人既能用心守護幸福家庭，又能在事業上努力打拼，展現精湛又亮眼的演技。他們的愛情之所以能「保鮮」，在於夫妻之間的相互尊重與體諒，這樣的感情既經得起風雨，又能走過細水長流，展現了愛情最平凡又真實的面貌。

池晟悄悄拍下李寶英與孩子相處瞬間：