【夫妻的世界】比渣男、小三更恐怖!「雙面人」6大特徵小心被害

千防萬防，好友難防。有什麼比被朋友出賣更令人心寒？明明是自己身邊最信任的人，卻在背地裏捅你刀，更令人髮指的是他們在你面前，還能裝出若無其事的樣子，只剩下渾然不知的你，被耍得團團轉！

有什麼比被「好朋友」出賣更心寒？（《夫妻的世界》劇照）

（以下内容含有劇透）逃生門在此：

《夫妻的世界》最令人反感的角色其實是「她」！

熱播韓劇《夫妻的世界》人氣節節攀升，掀起一波又一波話題，刺激又波折的情節讓人看到欲罷不能。劇中除了出軌的丈夫以及小三這些讓人恨得咬牙切齒的角色外，身為女主角的朋友——「薛明淑醫生」可以說是更令人討厭的角色！因為她就是一個名副其實的雙面人，人前人後兩個模樣，讓你防不勝防！

雙面人是人前人後兩個樣，讓你防不勝防！（《夫妻的世界》劇照）

在這個世界上，最害怕的就是這種「雙面人」朋友！劇中「薛醫生」一角可以説是劇中面皮最厚的人，她先是幫男主角隱瞞有小三的事情，東窗事發後，又假裝幫女主角出謀劃策，但是背地裏卻暗自通風報信給男主角，做「雙重間諜」。

「薛醫生」只要是覺得對自己有利的事情，都會無所不用其極地去做，諂媚地阿諛奉承算是她的「人生絕技」，墻頭草個性讓信任她的女主角多次受到傷害，「背叛」成為家常便飯。這種在暗地裏耍心計的人才是真正可怕！

渣男、小三不可怕、在暗地裏耍心計的「雙面人」才是真正可怕！（《夫妻的世界》劇照）

「雙面人」朋友的6大特徵！

人生在世自然會結識不少朋友，不過真正好友「貴精不貴多」，他們會在你低潮時拉你一把，在你意氣風發時提醒你不要得意忘形，展現友情溫暖又真實的一面。在你身邊的朋友，都是真心待你嗎？想要與人深交，又害怕受到傷害？不想誤交損友的話，就必須要瞭解「雙面人」特性，這6種損友離得越遠越好！

「雙面人」朋友的6大特徵（點閱下圖）：