最近各地男友們一定聞「豬」色變，羅志祥背住周揚青大肆「偷食」，犯下不忠死罪，被眾人責駡到體無完膚。女生們是否紛紛開始懷疑身邊男友是否有對自己「講過大話」？有時，無傷大雅的善意謊言仍然可以接受，但有意隱瞞或欺騙，讓人難以忍受。

台灣網站網絡溫度計（Daily View）根據網絡數據，統計出「10大男生會對女生說的大話」。究竟男友對另一半最常說的10個謊言有哪些呢？排名第一的謊言絕對無法容忍！

男朋友說什麼謊言你會無法容忍呢？（Milan Popovic/Unsplash）

第10位：對其他女生精神出軌

「精神出軌」這個議題較為複雜，不過任何人都會有「幻想」，偶爾的意亂情迷，但是沒有做出逾矩的行為，似乎也不能算是變心。相信男生們在心裏幻想時，都不會告訴另一半，而對絕大多數女生而言，精神出軌也算是一種欺瞞行為。所以男生們幻想歸幻想，還是愛護自己的女友最實際！

精神出軌可大可小，小心「幻想」太多最終出事！（Djim Loic/Unsplash）

第9位：謊報修車價格

女人們喜歡買化妝品和衣服，男人們則熱衷於保養「愛車」，從保養到改車，價格自然不菲，但是為了「愛車」男生們花起錢來絲毫不手軟，甚至花在車上的時間和金錢，比在女友身上還多。雙方金錢觀不同時，男生為了不讓女生生氣，只能隱瞞修車的真實價格，這和男生無法理解女生用天價買一個手袋是一樣道理。

車是男人第二個老婆。（Eddy Billard/Unsplash）

第8位：偷買模型公仔

就和女生喜歡儲唇膏、高跟鞋和手袋一樣，不少男生都有儲模型公仔的嗜好，對於他們來説模型公仔不但承載著兒時夢想，更被視為是珍藏品，向人炫耀起來十分有成就感。許多女生都無法理解一個公仔和模型竟然賣得這麼貴，男生們自然就會偷購買，不和女友報備了！

收集模型是男人的浪漫！（Karen Vardazaryan/Unsplash）

查看最常見的「男友10大謊言事件」第1位~第7位（點閱下圖）：

+ 12 + 11 + 10

參考資料：Daily View