Netflix台劇《誰是被害者》 曾力壓由李敏鎬、金高銀主演的《The King：永遠的君主》登榜首。由男神張孝全及許瑋甯主演，更有林心如客串，劇內加入懸疑推理的成份，劇外張孝全的情史同樣吸引觀眾追看。

擁有「國民老公」、「天菜男神」之稱的張孝全，在劇中飾演患有亞斯伯格症（自閉症一種）的鑑識人員方毅任，放下男神形象，他把「亞斯伯格症」說話不加修飾、直來直往，不信任旁人、不懂得表達情緒和感情的特徵傳神地表現出來，演技大爆發絕對讓人刮目相看。

張孝全被稱為「演藝圈發電機」，過去緋聞不少。（張孝全微博）

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在劇中很木訥，張孝全在現實中卻曾經是情場浪子。他曾經開玩笑地說「交過的女友能集成 12 星座！」入行19年，張孝全的緋聞確實數之不盡，其中有幾任女友更是「無縫接軌」，絕對是多情男子。但「無腳的雀仔」最終在2018年被正式收服，他與交往2年的圈外女友秘密註冊結婚，成為人夫同時成為人父，如今兒子已經1歲多，現在接受訪問都是談「爸爸經」。

那些風流韻事已經成為過去，讓我們一起回看張孝全過去的情史與緋聞吧！

徐懷鈺

有人稱張孝全每一套劇都會留情一次，他主演的第一套劇集《尋找Mr. Right》與女星徐懷鈺合作，戲假情真譜出戀情。徐懷鈺比張孝全大5歲，當時尚未有知名度的張孝全被指與女方拍拖是炒作新聞，希望藉此走紅。兩人懶理閒言，愛得甜蜜，徐懷鈺更公開大讚對方成熟穩重，可惜拍拖一年多後因性格不合分手。

潘慧如

台灣女星潘慧如與張孝全也有過一段情，她比張孝全大6年，因此不少人都覺得張孝全偏愛「姐姐」。當年她與張孝全《尋找Mr. Right》暗生情愫，但一直都是發展地下情。直至分手後，潘慧如才承認與張孝全交往過，直言他是傷得自己最深的一段情。她曾經在《康熙來了》上大爆張孝全一腳踏兩船，因為戀上徐懷鈺才與自己分手，而她後來是看雜誌才知道自己被劈腿。

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「大同千金」Crystal

張孝全2006年開始與台灣大同集團的千金Crystal拍拖，兩人拍拖7年，曾經一度分開又復合，有傳是因張孝全與楊丞琳戲假情真而分手，但張孝全從未承認。當年兩人復合後曾經被媒體拍到逛傢俬店，一度以為兩人傳出喜訊，最終還是二度分手。

張孝全曾經與楊丞琳傳出緋聞。（《醉後決定愛上你》劇照）

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