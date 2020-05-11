「神仙姐姐」劉亦菲與韓國男星宋承憲3年「中韓戀」曾轟動兩地娛樂圈，兩人因合作拍攝電影《第三種愛情》擦出愛火，雖然二人相差11歲還有語言隔閡，依舊無法阻擋情愫萌生。不過，3年戀愛卻以「行程繁忙」的理由告吹，看來異國戀總是困難重重？

劉亦菲與宋承憲合拍電影擦出愛火。（宋承憲@微博）

相差11歲的愛戀 無懼跨國遠距離？

有著清新脫俗氣質的内地女星劉亦菲與韓國型男演員宋承憲，2015年因合拍電影《第三種愛情》而相識，後被媒體拍到宋承憲秘密住進女方家中，讓戀情曝光。宋承憲隨後大方承認戀情，雖然宋承憲年齡大劉亦菲11歲，語言又不通，不過男神女神假戲真做，高顔值組合被讚是「天造地設」的一對，眾人紛紛為二人送上祝福！

兩人熱戀3年，宣傳電影時曾多次在鏡頭前曬恩愛，甚至一度傳出雙方是以「結婚為前提」而交往，感情穩定讓大家都十分期待劉亦菲與宋承憲是否已好事將近。雖然後期雙方傳出情變，當時劉亦菲親自飛到韓國幫男友慶生，而打破謠言。

宋承憲比劉亦菲大11歲。（宋承憲@微博）

分手魔咒：愛情不敵距離？

不過，由於雙方同是演員的緣故，在各自國家有著繁忙行程，遠距離戀愛本身已經很難維繫。據悉，當時宋承憲正拍攝韓劇《Black》，二人聚少離多，加上内地推行「禁韓令」，鮮有兩人消息，被外界猜測兩人早已分手。另外，媒體矛頭直指《Black》的女主角高雅拉為「第三者」，涉足劉亦菲與宋承憲的感情。

宋承憲與高雅拉合作韓劇《Black》傳出緋聞。（宋承憲@微博）

一時之間謠言四起，很快就在傳聞傳出後劉亦菲與宋承憲就宣佈分手，雙方以「敵不過繁忙行程與遠距離戀愛的考驗」為分手理由，近3年的甜蜜「中韓戀」就此告終，讓人不勝唏噓。也有人指出因為中韓交惡，中方下達「禁韓令」導致雙方關係尷尬，受到很大壓力，因此分開。

宋承憲與劉亦菲聚少離多成分手主因。（宋承憲@微博）

然而，就在上個月，有網友發現宋承憲在微博對劉亦菲自拍照「按讚」，網友猜測是二人舊情復燃的徵兆，分手2年後復合之説不脛而走，在網絡上掀起熱烈討論。不過，事後宋承憲經紀公司出面解說，表示是工作人員用微博帳號，上傳宋承憲新電視劇海報的過程中，手滑誤按，澄清兩人復合不是事實。

宋承憲微博「點讚」劉亦菲自拍照：

宋承憲上月按讚劉亦菲自拍照。（宋承憲@微博）

回顧劉亦菲和宋承憲過去甜蜜合照：（點閱下圖）

+ 8 + 7 + 6

維持異國戀有多難？

你試過異國戀嗎？又或者對異國戀抱著許多幻想和憧憬？雖然跨越國籍、跨越文化、衝破語言隔閡的戀愛十分美好，但同時困難重重！另一半的國籍不同，除了語言、文化背景迥異之外，距離更是異國戀的「剋星」，通常聚少離多會讓感情變得愈來愈疏遠，就算再炙熱的感情，都會在漫長等待之中消散磨耗而盡。究竟經營異國戀會面對什麼困難，一起來看看異國戀的甘苦談吧！

經營異國戀5個難題：（點閱下圖）