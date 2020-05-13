台灣人氣YouTuber Skimmy的頻道擁有超過47萬的訂閱者，上傳的影片主要探討兩性關係，講述男女之間的心理戰，每個主題都是陷入愛情苦惱的男女會面對的問題，而且句句一針見血，大受網民歡迎！大家對於「渣男」應該不會陌生，那「渣女」的定義又了解嗎?

身邊有沒有出現一些心機女在男生面前就會裝模作樣，但是男生偏偏完全沒有察覺她們的心機行為，讓女生們討厭到想立刻揭穿她們的真面目！早前台灣人氣YouTuber Skimmy就上載了一條主題為「渣女圖鑑」的影片，教導男女如何分辦身邊的渣女，影片觀看數高達160萬，更有網友表示要列為學生教材，實用度極高。如果想要杜絕男友身邊的渣女，那麼首先就要學會如何識別男友身邊的渣女，不讓心機女有機可乘！

想要杜絕男友身邊的渣女，那麼就要先學會如何辨別男友身邊的渣女。(《原諒他77次》劇照)

按圖看渣女的3個定義：

1. 用肢體動作或言語暗示 讓男人想入非非

心機女在面對陌生男性或者一般男性朋友的時候，都會向對方釋放出「我們有機會發展」的暗示信息，這種心機女分別有3種類型：

+ 2

這類型的女生就是「渣」

Skimmy表示這些曖昧的行為並不是不可以使用，如果是真心喜歡對方的話，這些行為是有加分效果的。但是如果女生利用這些行為來換取之後的利益好處，那麼這類型的女生就是「渣」。

2. 總是表現出弱者、可憐的模樣

心機女很懂得男生想要當英雄的心理，在男生面前裝作很可憐，假裝展現自己脆弱的一面給對方看，讓男生產生想保護女生的心，這位渣女就成功得到想要的東西了。

渣女總是很擅長在男生面前表現出弱者、可憐的模樣。(tvn 드라마@FB)

3. 「語言偽術」留住對方 方便再次使用

內地男星吳秀波被稱為是「渣男之王」，他的愛情觀是不主動、不拒絕、不負責，而渣女就有能力讓男生覺得自己其實很想和他談戀愛，只是現實中總會有各種不同的事情阻礙他們相戀，讓男生自願性地在身邊等待，任勞任怨地被渣女使喚，「掏心掏肺」對她好來證明自己的真心，當男生想要確立關係的時候，渣女通常都會用「語言偽術」，有技巧並曖昧地拒絕，並且讓你心甘情願地繼續「服務」她們：

按圖看渣女的「語言偽術」：

+ 4 + 3 + 2

4. 扮蠢來掩飾自己的心機行為

女生凡事看上去太過精明很容易讓男生產生防備心，渣女深明這一點，撒嬌、裝可愛、扮蠢都是她們的招數，當渣女搶別人男友被揭發時，她們還會跑去跟另一個不知情的男性朋友哭訴，裝出自己毫不知情，如果是頭腦簡單的男生就會上當，為「娘娘」出馬討回公道了。

渣女會裝笨來掩飾自己的心機行為。(《夫妻的世界》劇照)

5. 從言談和互動分析「可利用」的男生

渣女通常「收兵」都是為了得到好處，她們認為男女關係都是建基於利益上，所以她們不會把心機和時間浪費在不能被她們利用的男性身上，通常她們很快就可以從言談和互動中辨識到對方是不是對自己有好感，會為自己付出。

渣女人會從言談和互動中分析可利用的男生。(tvn 드라마@FB)

資料來源:渣女圖鑑