【性愛迷思】「男人是下半身思考的動物」這句話，相信大部份人都聽過。如果到某天，你發現他性慾漸漸下降，許多女性腦海中冒出的第一句話就是「他是不是不愛我了？ 」，禁不住猜測對方覺得自己沒魅力，所以提不起「性趣」，又或者懷疑對方出軌，已經在別處得到「滿足 」。無論他如何解釋，你還是無法釋疑，最後讓疑心侵蝕甚至破壞與另一半的關係。當他開始「性趣乏乏」時，先別想他是不是在外面「吃飽了」，或許他只是有心無力。

男性隨年紀增長，也會出現性慾低落的情況。（《小姐誘心》劇照）

男人30性慾低因荷爾蒙

當女生不斷性暗示，男朋友卻無動於衷時，以往如狼似虎的男友竟然拒絕自己，她們內心的小劇場就會連連上演，男人天性好色這個刻板印象讓不少男友無辜受罪。事實上，我們要先接受男人的確有性慾低落的時候，除了受心情環境影響，隨住年齡增長性慾也會下降。醫生Anup Jethwa在網上醫生平台LloydsPharmacy提及男性在30歲至40歲間，男性荷爾蒙-睪固酮（Testosterone）會逐年下降1%，而40歲後下降的幅度會更大，因而導致性慾降低。

男友性慾低，內心小劇場先不要上演。（《非分熟女》劇照）

增加刺激感重燃慾火

那麼失落了的性慾是否無法尋回？只要花點心思，就可以重拾往日激情。專門研究男性泌尿科的台灣護理學博士許藍方曾在個人頻道上載影片分享增加男性性慾的方法，她直言增加刺激感就是關鍵，而視覺就是引起男性慾望的最好方式。

許博士建議可根據男伴的喜好挑選衣着，如果對方沒有特別偏好，可選擇若隱若現的衣服，許博士坦言男性「10個有10個都喜歡若隱若現吧」。另一方面也可轉換一下性愛場所，增加兩人性行為的刺激感，尤其是同居情侶或夫婦慣常地在家中親熱，偶爾不妨在外住宿或者選擇到時鐘酒店享受數小時的浪漫時光，換個地方增加新鮮感，也可能會重燃他失落已久的慾望。

運動和飲食也有助減低男性荷爾蒙下降的速度。（影片截圖）

除了靠另一半，男性透過運動和飲食也可防止睪固酮下降，許博士指出增加肌肉的運動可減緩男性荷爾蒙下降的速度，而大腿是人體中肌肉量最多的地方，因此做深蹲等鍛煉大腿肌肉運動會比較有效地增加整個身體的肌肉量，從而提升慾望。

許藍方博士指出以下5種食物也可增加男性性慾或精子形成，點擊看===>

+ 4 + 4 + 4

參考資料：LloydsPharmacy

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