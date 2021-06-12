性愛教室｜1個小動作令男方對你不能勃起？專家教4步修補愛慾關係

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-12 22:00

性事最痛，女人可能是陰道痙攣，男人則是勃起障礙，「抬不起頭」。明愛家庭服務性治療服務的社工及性治療師陳慧玲表示，不少面對丈夫出現勃起障礙的個案，妻子會連珠炮發大罵，又或者男方會將問題怪推妻子身上。事實上，處理這問題不容易，也不應指責或逃避，她分享4個步驟如何面對。

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性伴侶過百卻對妻子「抬不起頭」？

許多時要解決性事問題，先要修補關係。陳姑娘分享，曾有丈夫只能與其他女性造愛，他曾與逾百位女性造愛也沒問題，但與太太造愛就會出現勃起困難！細問之下，情況已持續多年，全因他覺得不斷換性侶的興奮和刺激程度，是太太給不到的， 於是也就一直靠性伴滿足性慾。

丈夫以往多次拒絕太太的性邀請，讓太太留下創傷，不願再處理與丈夫的性事問題，（《佐藤君A to E》劇照）

他前往求助，是因為想與太太重修舊好，亦想解決與太太造愛時的勃起障礙問題，但換轉反而太太說不了，「以往太太多次想和丈夫親熱卻被拒絕，表面上無事，其實早已留下創傷，因此不想再面對。」

男人最痛難開口求助 寧人工受孕解決？

有些男性出現勃起困難會想方法解決，有些則選擇逃避。

陳姑娘指：「性愛和工作都是男人的自我認同，一旦出現問題難以開口求助。」她分享其中個案，指起初是妻子出現陰道痙攣尋求協助，情況嚴重到「一入就痛」，後來經過訓練，可以放鬆讓陰莖進入。

然而，丈夫卻在此時出現勃起困難，自慰時沒有障礙，但偏偏與妻子親熱時就無法勃起。陳姑娘細問下，原來妻子於成功性交後不斷催逼丈夫「生仔」，估計丈夫因感壓力及焦慮而出現勃起障礙。

男性出現勃起困難，往往不敢開口坦誠，也不願求助。（《下輩子我再好好過》劇照）

這對夫婦最後還是選擇以「人工受孕」方式解決生育問題，丈夫以往每次都陪伴妻子見性治療師，但當自己有勃起困難時卻不願求助。陳姑娘解釋：

在性事問題上，男性樂意成為陪伴者，但當問題源頭變為是自己的時候，大多都不能接受，用逃避的方式面對問題。

心因性勃起困難要兩人一起努力才能解決。（《戀人絮語》劇照）

勃起障礙的成因有千百萬種，尋求專業人士意見過後，夫婦或情侶也要共同努力練習，才能解決性事問題。她指出：「夫妻間關係好，自然容易引起愛慾，出現問題時也更敢於講出口，因為你覺得伴侶會包容接納自己。」

陳姑娘指勃起困難有時因環境或精神狀態而起，過去遇過不少夫婦，因與子女同床睡而影響性交。她建議可提早「夾時間」親熱，找出兩人精神狀態好的時機，適合的環境同樣重要，盡量選在二人獨處的空間。

另外，兩人也不必將「陰道交」視為每次性愛的終極目標，以免造成壓力，多發掘「進入」以外的性興奮方式，也是種情趣。

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