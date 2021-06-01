性愛教室｜實測3種食物改變精液味道　喝3天菠蘿汁後出現這變化？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-01 22:00

口愛比造愛，隨時是更親密的行為，無論女幫男，或男幫女口愛；而不少女生或多或少有點抗拒，怕髒又或怕有「味道」，心理關口不容易跨過。「You are what you eat」，原來也適用於口愛方面，飲食習慣可改變女性下體氣味，原來也可改變精液味道？外國網站進行實測並得出結論，原來要吃這種食物...

女性對於替伴侶口愛這件事，不多不少會感抗拒。（《佐藤君A to E》劇照）

外國網站《Your Tango》編輯撰文分享食物改變精液味道的實測。她與男友性生活融洽，她不抗拒「口愛」，但很抗拒精液的味道。為了讓自己更享受「口愛」，Alex希望利用食物改變男友精液的味道。

有傳聞指吃菠蘿可令陰部變香，同一方法換轉在男友身上應用，會否奏效？於是她要求男友連續3天喝菠蘿汁，結果發現，原來男友的精液也出現變化，有一種味道出現了，可掩蓋了苦味，變得易入口。

另外，實測還包括西芹，西芹令豐富維他命C ，有說法可去除精液的鹹味，結果，實測結果，卻未必比起上波蘿的效果。

▼▼▼按圖看： 外國網站編輯讓男友實測3種食物會否改變精液味道，波蘿被指可令「妹妹」變香，是否也可改善男性精液味道？點擊看3種食物的實測結果▼▼▼

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口愛專屬「安全套」可降低異味？

另外，Alex Alexander也實試可食用口交薄膜的效果，口愛時將薄膜含在嘴巴，待漸漸融化後，香氣留在口腔，她坦言，可掩蓋男性分泌的8成鹹味及苦味。

不過，這類可食用薄膜在香港較為少見，市面上有售的口交膜多不可食用，口愛時履蓋在陰莖，可避免口部直接接觸男性分泌、阻擋異味，而口交膜通常有不同口味如士多啤梨、朱古力等，可隨喜好選擇。

市面上有不同口交膜，替伴侶口愛時不妨一試。（黃舒慧攝）

雖然有不同方式有助降低女性因異味而對口交的抗拒感，但各人對口愛的接受程度有所不同，最重要不要違背互相尊重的基本原則，如果伴侶不願，不應強求。增加性趣有很多方法，也不一定「靠把口」，轉換環境、氣氛、姿勢或時間，也可為性事帶來新鮮感，提升雙方樂趣。

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