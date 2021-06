性愛教室｜實測3種食物改變精液味道　喝3天菠蘿汁後出現這變化？

口愛比造愛,隨時是更親密的行為,無論女幫男,或男幫女口愛;而不少女生或多或少有點抗拒,怕髒又或怕有「味道」,心理關口不容易跨過。「You are what you eat」,原來也適用於口愛方面,飲食習慣可改變女性下體氣味,原來也可改變精液味道?外國網站進行實測並得出結論,原來要吃這種食物...