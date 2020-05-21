早前羅志祥和周揚青分手的事件鬧得滿城風雨，兩人長跑9年但最終卻反面分手，羅志祥的渣男行徑更是讓廣大的民眾震驚又憤怒，雖然他和被指是「第三者」的台灣女星愷樂在Instagram上向周揚青公開道歉，可是已經挽回不了一落千丈的形象和天王的地位，成為千夫所指。

羅志祥在5月20日這個特殊的日子在微博發佈了一篇標題為「男孩 女孩」的文章，數字多達7000多字，文中不斷追憶他和周揚青的快樂日子，並附上難得的甜蜜合照，充滿著「箍煲」意圖。不少網友紛紛表示「太假了」、「你不配過520」、「放過她吧」，指他為自己製造「情深男」形象人設，企圖「洗白」幫自己復出鋪路。除了長文道歉外，最近網友還發現了小豬另外一個驚人舉動，企圖公開挽回周揚青的心意並復合。

羅志祥在「男孩 女孩」一文上載多張與周揚青從未曝光的合照：

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羅志祥再出招挽回周揚青 公開投贊成復合

抖音上有粉絲團舉辦了一個投票活動，題目為「羅志祥和周揚青復合嗎？」。(微博@Real皮皮王)

羅志祥上傳道歉長文的當天晚上，抖音上就有粉絲團舉辦了一個投票活動，題目為「羅志祥和周揚青復合嗎？」，讓人意想不到的就是羅志祥本人也有投票，有眼尖的網友發現了羅志祥的官方帳號竟然投了「支持復合」一票，為了證明真偽還拍片增加可信度。看來羅志祥不畏懼被發現又光明正大地用官方帳號投票，是有意想讓大眾知道他的復合之心，可是反觀周揚青卻仿若無事地正常過生活，在「520」這個特別的日子，她還在Instagram的限時動態分享和友人到酒吧享樂的影片，並標上「Happy520」的句子，看來心情絲毫不受影響，對於羅志祥的肺腑長文也無動於衷。

按圖看網友發現羅志祥投票證據：

周揚青懶理羅志祥舉動 忽視就是最好表態?

羅志祥上傳懺悔文後，周揚青在微博上如常地說「早安」，網友紛紛解讀這兩個字的背後意思。(微博@用戶6520030499)

不過有網友也發現羅志祥上傳懺悔文的當天，周揚青在微博的小號上如常地每天說早安，但是唯獨這天反常地沒有加上任何表情符號，讓她的粉絲都十分擔心她會回心轉意復合，紛紛在下面留意：「別理那隻豬」、「他只是為了形象！」、「別心軟」。也有網友的神分析讓人大讚：

不用擔心周周會心軟復合，當初撕得轟轟烈烈，她根本就沒有給自己留下餘地，選擇公開戀愛裡不堪的往事，就是在利用輿論監督自己不要回頭。

羅志祥有意復合 周揚青已開始新生活?

情侶想要復合本就不容易，還要羅志祥犯下了難以寬恕的彌天大錯，想要挽回周揚青的心談合容易，而且即使兩人復合，公眾的輿論也會壓垮周揚青，相信自私的羅志祥並沒有為女方仔細考量過。

周揚青和羅志祥分手後像是得到了解脫，回復單身的她生活過得多姿多彩。(微博@用戶6520030499)

反觀周揚青似乎分手後得到了解脫，回復單身的她生活過得多姿多彩。在分手後不久，周揚青就去髮廊染髮，似乎想要以一個全新的形象重新開始，就如失戀的女生去剪短頭髮一般，送舊迎新，周揚青還和髮型師開心合照，心情大好。更有眼尖的網友在周揚青近日的直播中發現她和羅志祥的情侶紋身變淡了，不知是否已經洗走紋身，也同時洗走回憶。

周揚青曾經在微博小號上發文談及分手後她會用什麼心態面對，她表示分手後她會變得更好，有更多時間和精力來好好愛自己，努力賺錢去享受生活，即使沒了他(羅志祥)一樣過得很好。可見周揚青已經放下一切，回歸到了自己的生活中，想要復合，機會率也很低。

周揚青分手後過上精彩的新生活：(按圖看)

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科學雜誌《Social Psychological and Personality Science》就指出情侶分手又復合的機率其實高達50%，心理學家Heinz Kohut更提出了，以下這3種人是絕對不會吃「回頭草」：

1. 自尊心較強的人

如果被分手的一方是自尊心較強的人，除了失戀的悲痛之外，她們還會產生強烈的羞恥感，而且感到十分憤怒，轉而把這些憤怒轉化為對對方的憎恨，從而得到內心的平衡，因此這類人是絕不會再和前任分手，只會仇恨對方。

自尊心較強的人，是絕不會再和前任分手，只會仇恨對方。(unsplash@ericjamesward)

2. 相信對方不會改變的人

周揚青曾經在分手長文上寫過：「千萬別以為自己是那個可以改變他的人，有的，他渣是天生的。」由此可見周揚青從心底裡就認為羅志祥本性就是渣男。根據外國研究指出，那些傾向認為另一半的人格不會改變，認為他的行為會顯露出本性的人，在分手後會堅信自己無能為力再改變對方，即使在一起也是同樣結局，所以更加不會復合。

在分手後會堅信自己無能為力再改變對方的人更加不會復合。 (《春嬌救志明》劇照)

3. 理智的人

在日常生活中冷靜又理智的人，她們有較好的情緒管理能力，傾向邏輯思維，所以如果決定要結束一段關係通常都是經過深思熟慮，分析了利弊後再做，所以就更不會改變自己做過的決定。

理智的人要結束一段關係通常都是經過深思熟慮。(《春嬌救志明》劇照)

資料來源：sagepub、《The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders》