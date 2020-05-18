近來沉寂了很久的台劇再次挽回了觀眾的心，早前的《想見你》、《誰是受害者》等等都成為了熱門話題劇，相信不少80、90後心中都有幾套地位不能動搖的經典台灣偶像劇，如《惡作劇之吻》、《流星花園》等等創造出了讓女生魂牽夢縈的高冷男神，而說到霸道總裁的靈魂人物，就讓筆者想起了《王子變青蛙》裡由明道飾演的單均昊，他完全就是當時女生心中的霸道總裁代表！

《王子變青蛙》是80、90後心中難以動搖的經典台灣偶像劇。(《王子變青蛙》劇照)

《王子變青蛙》在當年的收視率超越了《流星花園》，人氣高企，早前大陸宣布會翻拍《王子變青蛙》並命名為《忘記你記得愛情》，令粉絲有一點期待，但在播出後卻負評如潮。網友批評此劇完全是「毀童年、毀經典」，而且更吐槽這套劇應該改名為《王子變蛤蟆》，所以從來都說「經典是難以超越」，一起看看這套翻版的失敗之處吧！

大陸翻拍《王子變青蛙》並命名為《忘記你記得愛情》，播出後卻負評如潮。(《王子變青蛙》、《忘記你記得愛情》劇照)

演員顏值降級 毫無辨識度

《王子變青蛙》是在2005年的時候播出，當時的演員現在都已經不年輕了，但是劇裡的演員陳喬恩、明道、趙小喬在當時可是人氣極高，現在看可能會覺得他們的髮型打扮有點過氣，但是每個角色都很有辦識度，各有自己的特色，顏值也是中上級。但是對比內地新版的演員，選角是一大敗筆，並不是說他們其貌不揚，而是看了也不會記得誰是誰，難以讓觀眾留下印象，而且男主角單均昊沒有了舊版明道的貴公子氣質和魅力，有的只是一張千篇一律的「小鮮肉」面孔。

新不如舊? 即看新舊版《王子變青蛙》角色對比：

霸道總裁變「面癱」

為什麼《王子變青蛙》中的明道能在許多女生心目中難以取代？因為他演繹出了女生幻想中的「霸道總裁」，一個冷酷無情的貴公子，卻不失紳士風度，隱隱透著一種高高在上的疏離感，但是《忘記你記得愛情》卻演出了一個「面癱」的總裁，後期很多集的演出都有同一個詬病，就總是以木無表情或板著臉來演出高冷感，與明道演出了一個面帶微笑卻能帶著強大氣場和拒人予千里之外的總裁完全比下去。

《王子變青蛙》中明道演繹出了女生幻想中的霸道總裁。(《王子變青蛙》劇照)

據說明道當時為了演出總裁的真實感還特意出入高級餐廳接觸上流人士，觀察他們的行為作為參考，才會演出一個霸氣又不失氣度的總裁，這就是演員需要具備的素養，而不是內地味濃的一個「面癱」土豪總裁。

明道飾演的「霸道總裁」更入形入格？

+ 4 + 3 + 2

男女主角間沒有愛情火花

明道和陳喬恩在《王子變青蛙》中的愛情火花非常強烈，曖昧氣氛和浪漫的對白總能輕易地激起觀眾的少女心，但是新版《忘記你記得愛情》的金澤和邢菲卻絲毫沒有火花，很多重要的劇情都被刪改，兩人莫名其妙就互相相愛，完全沒有互動和過程，讓觀眾難以代入。而且新版把《王子變青蛙》中很多經典場面都毀掉，不但演員演技情緒不到位，而且鏡頭、剪輯、劇情都比不上2005年的技術，令人堪憂，難怪令網友大感回憶崩壞，無奈地笑指「王子變蛤蟆」了！

《王子變青蛙》最吸引人的地方就是明道和陳喬恩之間的愛情線。(《王子變青蛙》劇照)

內地翻拍版毀掉《王子變青蛙》許多經典場面：