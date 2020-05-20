韓流文化席捲全球，韓劇更是讓不少女生們廢寢忘餐，就是為了煲劇。近日《時代雜誌》從過去十年韓粉的推薦中，選出了Netflix上最值得觀看的「十大最佳韓劇」，早期熱爆的《愛的迫降》、《梨泰院Class》、《Hi Bye,Mama！》等也榜上有名。除了愛情喜劇類外，還有懸疑、溫情類型，這些韓劇甚至還影響了韓國的社會輿論和法律，具有影響社會的能力，帶出的意義深遠。如果你對韓劇還停留在狗血、催淚的印象，那只能證明你已經過時了。

由玄彬與孫藝珍主演的《愛的迫降》，成為《時代雜誌》票選Netflix十大最佳韓劇。(《愛的迫降》劇照)

《愛的迫降》

2019年年尾播出的一套《愛的迫降》風靡萬千少女，話題性極高。劇集以北韓為主線背景，講述了南韓財閥千金尹世理落難北韓並和北韓軍官利正赫的跨國愛情故事，除了故事背景獨特之外，玄彬與孫藝珍俊男美女的配搭更是看點之一。

《愛的迫降》播出時風靡萬千少女，引起極高的話題性，而且演員陣容強大。(《愛的迫降》劇照 )

《秘密森林》

《秘密森林》是資深韓劇迷的神劇之一，在播出時更被韓國網友列為「2017年最佳神片」，故事講述由韓國影帝曹承佑飾演的檢察官和實力女演員裴斗娜飾演的女警合力破解的連環兇殺案，節奏明快而且每集都會有反轉位，很多劇迷一看就停不下來。《秘密森林》在韓國的影響力很大，劇中影射了社會並揭露了政界腐敗的勾結問題，在現實中更引起了韓國對於政商勾結的調查，有監察社會的作用，難怪能成為神劇。

《秘密森林》是資深韓劇迷的神劇之一，更被韓國網友列為「2017年最佳神片」。(《秘密森林》劇照)

《Signal信號》

說到偵探片就不得不提在2016年播出的燒腦神劇《Signal信號》，雖然劇集已是4 年前的作品，但這套劇曾成為了韓國電視台TVN最佳收視的刑警片，即使後期推出同類型劇集都無法超越。《信號》講述了兩位時空相隔15年的刑警因為一個對講機而連接起來，共同破解了多單空置二十多年的懸案，而且這些都是韓國真實發生的懸案，環環相扣而且緊張刺激的氣氛讓觀眾大呼過癮，劇集更借助劇情來展現人性議題，血淋淋地揭開了現實中的醜陋人性。

科幻偵探片《Signal信號》懸疑又燒腦，是韓國電視台TVN最佳收視的刑警片。(《Signal信號》劇照)

《請回答1988》

《請回答1988》是請回答系列的第3部，前面包括了1997和1994，也是韓國人心目中經典的懷舊溫情片，故事用倒敘的手法去講述住在雙門洞的五個家庭故事，平凡又貼地的生活劇情引起了80後的共鳴，劇中帶出了親情、友情、愛情，溫馨又賺人熱淚，不管什麼年紀的人都會愛上，當中最吸引劇迷的就是「猜老公」環節，三部都是以不公開女主角老公的情節，帶出過往的回憶，手法新奇又引人入勝。

《請回答1988》用倒敘的手法去講述住在雙門洞的5個家庭故事，溫馨又賺人熱淚。(《請回答1988》劇照)

《時代雜誌》票選「Netflix十大最佳韓劇」: (按圖看煲劇清單)