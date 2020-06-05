台灣藝人宥勝憑陽光外型、熱愛闖蕩主持旅遊節目《冒險王》爆紅，期後更出演電視劇、電影，成為台灣一線藝人，但2015年與太太小嫻（蕾媽）結婚後便減少了幕前的演出，照顧家庭；最近，宥勝更賣掉豪宅入手露營車帶着一家四口闖蕩，卻引來一班網民指太太蕾媽外型像「菲傭」，隨即引來有擔當的宥勝發千字文護妻，自爆情史。

宥勝與太太蕾媽結婚５年，育有一子一女。（yousheng0609@facebook）

37歲的宥勝感情生活一直很神秘，曾與徐若瑄、陳怡蓉傳出緋聞，然而當時女方不久後均有真正的男朋友。直到2013年，宥勝被拍到與共事5年的助理小嫻（蕾媽）共渡多個晚上，2015年認愛不久後，便未婚生子，同年結婚，眨眼間，二人已經結婚5年，育有一子一女，蕾蕾與Yolo。

宥勝太太被指似菲傭 深夜發文護妻、自爆情史

宥勝最近在YouTube開設頻道《宥勝去哪兒》，記錄與太太蕾媽及一對子女住在露營車的生活實況，變相蕾媽的出鏡率高了，誰知有部分網民竟指蕾媽似菲傭、阿姨，甚至嘲她醜樣，指「宥勝是被下咒了嗎？」一向愛妻的宥勝深夜便發文說：「我覺得蕾媽很美」更意指自己才是不好的人。

他自爆當年與太太在一起時，至親帶著困惑、鄙視，甚至有點悲傷的眼神問他：「為什麼是她？」他答不上話更跟女方分手，火速找一個與蕾媽完全相反的白富美交往，甚至論及婚嫁，他指當時多少有向家人報復的心態，想堵住他們的嘴，最後竟又得到同樣「為什麼是她？」最後宥勝明白，自己的伴侶只要得到自己確定便可，家人只是提醒，故事結局當然是與蕾媽組織了美滿家庭。

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想要做的事情，你的細胞會告訴你，不要去逃避身體的聲音，只要為心裡想做的事情，勇敢跨出第一步，你的世界就會不一樣。 宥勝

宥勝是位愛闖蕩的男生。（yousheng0609@facebook）

每一位大細路都尋找一個義無反顧的女生

宥勝的經理人Summer也曾對他說：「我一輩子都不理解你在幹嘛！」他的瘋狂行為都像是苦了太太與小孩；他未婚生子，沒有給太太辦婚禮，婚照也在婚後兩年補拍，他沒有因為家庭而放棄旅行夢，他繼續闖蕩、參加不同越野賽，他更在2018年參加台灣史上首支前進南極點長征隊失聯40日，試問有哪一位女生願意接受另一半是個「超級大細路」？宥勝：「沒為什麼，因為就是她。」

蕾媽一直義無反顧地支持宥勝的夢想，她不但讓宥勝去南極，她更在宥勝完成任務時飛越大半個地球，只為與老公吃一頓飯，親自迎接宥勝回家，另其他團友十分羨慕，當時人也非常感動。

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宥勝決定賣掉豪宅，換了一架露營車，帶上家人遊台。（yousheng0609@facebook）

賣掉豪宅與家人環台 宣示愛

當然一段美好的愛情單方付出是不會有結果，為了給家人一個「安穩幸福」的生活，宥勝放棄冒險，乖乖工作，他搬到豪宅、買車，還把5歲女兒送到頂尖幼稚園，但這樣的生活過了1年後，他們活得不快樂，常為小事爭吵，因此商量下，決定賣掉豪宅，換了一架露營車，一家四口一起在台灣體驗一番開心而不被局限的生活。

按圖看看宥勝之前的豪宅==>

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在崎嶇不平的道路上，我們會找到自己的平衡點。相愛。 宥勝

可能女生一生追求結婚生子、組織家庭就是為了有一個穩定生活，但男生讓她明白到家不局限於一間「房子」，只要帶上彼此，任何地方都是家，而願意陪他完成夢想的，無論外表如何，都是那個「對的人」。