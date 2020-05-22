【鄭秀文減肥「縮水湯」】梁漢文近日分享短片，向鄭秀文（Sammi）請教減肥方法，實測Sammi稱只需7日便能瘦一碼的「縮水湯」，更成功在一星期內減去6磅。

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縮水減肥雜菜：不用運動 7日減6磅？

梁漢文近日來在Youtube上分享短片，向鄭秀文Sammi請教減肥方法，Sammi就推介一連7日的減肥餐單，更推介「縮水減肥雜菜湯」，不用運動，也可成功「縮水」，梁漢文實測，更成功在一星期內減去約6磅。

梁漢文分享「縮水雜菜湯」所需材料，包括：大洋蔥6個（或9個普通大小的洋蔥）

蕃茄4至6個

大椰菜1個

青椒3個

芹菜1棵

鹽、胡椒及芫茜適量

製作方法十分簡單，只需將所有菜切小塊； 加上大半煲水，大火煮15分鐘；再以慢火煮約45至60分鐘，至雜菜軟熟為止。任何時間都可食用，但在頭6天都不能食碳水化合物。

＝＝＝＝》下圖看梁漢文親試Sammi「縮水湯」7天的完整減肥餐單：

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「縮水減肥雜菜湯」－即連食7日雜菜湯，減去身體多餘的水份，但Sammi也提醒，這並非持之以恆的快方，但就能快速「縮水」。

營養師教路：兩類人不合適 加入某種食物效果更持久？

香港營養師學會認可營養師吳耀芬(Kathy)就認為以雜菜湯作為主食是低熱量節食的減肥方法，當身體攝取的熱量低於所消耗的，即可達到減磅的效果。然而，只攝取蔬菜而缺乏碳水化合物和蛋白質，會令身體消耗肌肉來產生能量，也會減掉身體的水分，變相減磅不減脂。當回復正常的飲食後，體重很快就會反彈。

而且，雜菜湯減肥法使人有捱餓的感覺，不但易令情緒低落，身體不能有足夠能量維持正常運作，甚至可令人出現頭痛、手軟腳軟、疲勞及低血糖的情況，故此Kathy並不建議雜菜湯減肥法。另外，雜菜湯的鉀質很高，患有低血壓及腎病人士更應避免。Kathy建議，如想更均衡健康地減磅，建議在雜菜湯中添加：

加入以上食物，便是一個營養均衡的減肥餐單。同時，根據世界衛生組織建議，每星期減掉１至２磅體重是健康的減重速度，因此大家減肥時忌操之過急，要取得健康與體型的平衡，更長遠維持理想體重。

Sammi更多減肥法：吃紫薯要先放進雪櫃？紅米令人不想再吃零食？

47歲的Sammi身材纖瘦，除了勤做運動外，也非常注意飲食，時時分享減肥餐單。除了她稱之為不健康、自養成運動習慣已減少食用的「縮水蔬菜湯」外，她也分享其他減肥法：