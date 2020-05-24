【斷捨離｜收納整理】「MUJI week無印良品週間」於5月22日至26日舉行；COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，近日戲院終於重開《無痛斷捨離》終於上映，關於收納、整理，近年話題不絕於耳。

韓國作家沈智恩的《一日一角落，每天15分鐘，無痛整理術》把收拾家居分拆為簡易的步驟，更重要是，只需4件12元下小幫手，便能事半功倍。時時勤拂拭，勿使惹塵埃。整理家居，除了是生理需要，更似禪修活動，由外到內。不過，就似糾結己久的心事，即使立志要解決，往往還是無從入手，整理家居也一樣。

沈智恩把五年的經驗濃縮成《一日一角落，每天15分鐘，無痛整理術》一書，除了提出不同的收納小技巧，也分享客人的故事，整理家居，也是整頓人生。（蘇菲的日常生活。整理収納。美好器物。＠Facebook）

生活進入倦怠期 表示需要整理了：整理物件 也是面對過去

作者沈智恩是韓國第一所整理服務公司擔任「整理力社團」的顧問五年，為不同的客人提供能持之以恆的整理方法。她把五年的經驗濃縮成《一日一角落，每天15分鐘，無痛整理術》一書，除了提出不同的收納小技巧，也分享客人的故事，整理家居，也是整頓人生。

沈智恩主張，整理這回事，就是一門讓自己更幸福的技巧。相比起近藤麻理惠那樣，把所有物件倒出來，再作整理，她主張一天專注在一個細小的角落，每次只花15分鐘，即便只是整理一格抽屜也好，總之就是憑一點一點的進步，一點一點地建立自信，一步一步地面對過去，丟棄不需要的東西，騰空空間。這本書有別於一般過濃的心靈雞湯，沒有多餘的無謂說話，一章一角落，由玄關到睡房，讀者只要跟着書本，一頁一頁地揭，一步一步地整理，十分簡單。

失戀的梁潮偉跟家中所有物件對話，跟濕毛巾說：「不要再哭了，你到底要難過到什麼時候？」（《重慶森林》劇照）

受《重慶森林》啟發 受傷的心如何一點一點騰空位置

整理物件，怎樣面對過去呢？面對舊物，不是留便是丟；回憶這回事，卻不是那樣容易，彌留在腦海內的揮之不去，怎樣重新做人？書中於是分享其他「整理力社團」團員的整理經歷，更十分浪漫地引用了《重慶森林》的情節，失戀的梁潮偉跟家中所有物件對話，跟濕毛巾說：「不要再哭了，你到底要難過到什麼時候？」又跟快要用光的肥皂說：「你怎麼瘦成這樣，要有點自信」，再不然就是打開水龍頭，一邊清理淹水的房間一邊說：「本以為你很堅強，沒想到居然會哭成這樣，人只要拿衛生紙擦眼淚就好，但房間要是哭了，整理起來真是不得了」後來暗戀他的王菲來到，偷偷整理，換掉舊物，一點一滴。那位團友分享，就是這樣，一點一點騰空，新人才一步一步走進來。

當生活進入倦怠期，表示需要整理了。而整理物件，也是面對過去。（《無痛斷捨離》劇照）

4件小幫手 收納事半功倍

時興「斷捨離」，但說穿了，很多的收納方法不過悄悄地鼓勵消費。而《一日一角落，每天15分鐘，無痛整理術》只提議4件小幫手，收納事半功倍：