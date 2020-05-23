米歇爾·奧巴馬美國前第一夫人去年推出回憶錄《Becoming》，同名紀錄片亦於本月在Netflix上架，寫下由芝加哥南部的貧民區一路走來，最後白宮當成第一夫人及當中的處世智慧。米歇爾在白宮「偷走」去看煙花、奧巴馬突然亂入演講送花等等生活點滴。

濃宿版回憶錄：米歇爾白宮偷走看煙花 奧巴馬亂入演講送花

《成為這樣的我》（Becoming）本月在Netflix上架，隨即登上本地最受歡迎榜十大。紀錄片只有一集，只消一小時30分，就似看了濃縮版的回憶錄，十分「抵」看。

生活離不開政治，說《Becoming》一書或《成為這樣的我》這紀錄片無關政治，筆者是絕不認同的，只是，兩者都選擇把人性、更為「貼地」的一臉勾勒出來。紀錄片同樣由童年說起，訪問了她的家人，追蹤她出席不同的演講、發布會。米歇爾出生於芝加哥南部的貧民區，這是她時時提起的事，因為她認為，要人認識她，不可能不由根本說起：「我是奴隸的後代。」

《成為這樣的我》中，米歇爾·奧巴馬也不少甜蜜「放閃」片段。（《成為這樣的我》劇照）

她在紀錄片中與家人一起翻閱老照片，米歇爾與父母、哥哥一家四口擠在向阿姨承租的小公寓內，父母把資源與寄望放在他們身上，可從沒有「情緒勒索」過他們，米歇爾回憶：「但在那飯桌上，我們無所不談，還是小孩子的我們，甚麼都可以問。」

影片不長，要概括米歇爾約56年的人生，當然不易，她的人生大事都濃縮成一些零碎的片段。其中有兩段令人印象特別深刻，就是在通過同性婚姻合法化的當天，她曾嘗試「逃離」白宮，與群眾一起慶祝，她說：「我需要在人群當中，我需要在外面。當我走到大門前，卻發現上鎖了。而特工們也從不詢問我們要到哪兒，假裝我們有自由一般。」最後，特工把她和女兒帶到後門，遠看人群與煙花。

米歇爾的紀錄片，當然不少得奧巴馬。能成為奧巴馬口中「能忍受他四分一世紀」的女人，當然不易。《成為這樣的我》中，也不少甜蜜「放閃」片段，包括奧巴馬「亂入」米歇爾的新書訪問會，更上台送上花束。

第一夫人也要學相處課？為何在他身上找尋快樂？

不喜歡看書的你，《成為這樣的我》雖不深入，但作為認為米歇爾的「序」，卻是很好的選擇。在紀錄片中，她多次強調她十分重視年輕人，時時跟他們訪談，當中也不乏一些對人生難題的領悟，由愛情到人生，或許也能給你一點啟發：

米歇爾的人生語錄，第一夫人也要學相處課？為何在他身上找尋快樂？

==>奧巴馬對米歇爾非常欣賞，更說過不少「放閃」金句：

==>我們只看到二人恩愛「放閃」一面，他們可一起經歷高山低谷，下圖回顧二人愛情故事，原來要追最「型」第一夫人要「考牌」？