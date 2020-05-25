日本Netflix人氣節目《雙層公寓》一直受到網民關注，個性直接的木村花與小林快的一次爭執後引起大量負評，激起網絡欺凌，更疑因此自殺身亡。突如其來的惡耗傳出後，大眾才嘗試理解木村花的內心。在強勢的摔角手外表下，其實埋藏著一顆一直被忽視的脆弱心靈，也是會軟弱，同樣需要溫柔相待。

於擂台上氣勢逼人，木村花如一般少女憧憬愛情(IG@hanadayo0903)

欠缺戀愛經歷 一見鍾情田渡凌

22歲的木村花初搬到公寓時已令人留下深刻的印象，摔角手的身份加上粉紅色頭髮形象鮮明，毫不掩飾的真性情是她最大的特點。愛笑的木村花坦言自己18歲便投身摔角界，欠缺戀愛經歷，參加節目就是希望能成功談戀愛。

木村花搬進《雙層公寓》後，對籃球員田渡凌一見鍾情。（tawatariryo@IG）

於擂台上氣勢逼人，舉手投足充滿自信與堅定，現實生活中卻是如此多愁善感。木村花如一般少女憧憬愛情，從初見田渡凌時的一見鐘情、害羞得無法直視對方；又因為對方的陰晴不定而傻笑痛哭。在面對同樣喜歡田渡凌的Vivi時選擇把話好好說，她或許並不成熟，但至少擁有難得的真誠與熱情。

摔角手的身份加上粉紅色頭髮形象鮮明，毫不掩飾的真性情是木村花最大的特點。（IG＠hanakimurafan）

相比公寓裡的其他女性成員，直接強硬的木村花在網民眼中並不特別可愛。出身自單親家庭，加上特殊的職業令她築起了一道防衛牆。同樣是摔角手的母親木村響子經歷了兩段短暫的婚姻，母兼父職兼顧起養活女兒的責任。木村花長大後跟隨母親步伐投身擂台，以反派角色打響名堂。高度的關注是一把雙面刃，成名之際亦為她帶來許多負面聲音。然而，她那顆單純的心卻並未因此而動搖，能坦誠地表達想法是木村花最討喜的地方。

按圖看木村花於擂台上的英姿，外表強悍自信：

+ 5 + 4 + 3

在林村花愛上田渡凌後，有感田渡凌對自己不感興趣，不時找小林快分享感情困擾，後來二人更擦出火花，卻因了解而令關係止步。（kaicoxa@IG）

木村花因小林快誤把她的戰衣洗壞而大動干戈一事惹起網民反感，但這件事只是引發謾罵的導火線，最讓木村花在意的也許是小林快一直以來的態度。由於欠缺戀愛經驗，加上對愛情過於理想化，她看待感情的態度就如一個純真的小女生。當她被田渡凌拒絕後便遇到了小林快，雖然雙方也確定對彼此抱有好感，但小林快總是生活於自己的世界中，無視她的感受，不安感便由然而生。正正是小林快長久而來對別人感受不痛不癢的態度，對木村花造成了不可磨滅的傷害，才導致致她於戰衣洗壞時停不下來地指責對方的種種，爆發了這個無可挽救的局面。

雖然木村花講話不柔媚，但你若用心看，便會發現在她倔強的外表下，原來只是一個敏感又脆弱，期待著被溫柔擁抱的小女生。

【按圖看公寓成員對木村花的追憶】公寓成員對於木村花的離世深感悲傷，不約而同地於社交平台上分享眾人相處的生活點滴：