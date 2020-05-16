木村姐妹各有氣質，相繼出道成為話題。姐姐心美知性溫婉，妹妹光希率性型格，雖然風格不一但擇偶條件卻異常合拍。

木村姐妹繼承父母優良傳統（IG＠koki）

木村姐妹趁着心美的19歲生日透過直播與粉絲互動，分享喜悅。兩人於巨星父母的光環下相繼出道，成為時尚界的寵兒。雖然外界經常就她們的外貌與身型進行比較，更傾向認為妹妹光希更勝一籌，但姐妹間的感情仍非常深厚，不受輿論影響。

按圖看兩人姊妹情深的家庭照：

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木村光希與木村心美至今仍同住一房 擇偶條件一致：要比爸爸帥氣

木村姐妹透過直播分享生活趣事，心美表示自己外表像媽媽工藤靜香，個性卻像爸爸木村拓哉，而妹妹則相反。光希透露姐姐外表雖然溫婉嫻靜，居家習慣卻並非如大家想像般一絲不苟。心美起床後沒有更換睡衣的習慣，經常把睡衣當成居家服，就連父母也看不過眼。

光希趁着姐姐生日公開兩姐妹的童年合照，並透露兩人至今仍然同房生活，非常享受姐妹間的親密情誼。當提及理想的心儀男生類型時，兩人異口同聲地表示「希望未來的另一半比爸爸年輕時還帥」。此話一出隨即引起網民轟動，大家指世上並沒可能出現比木村拓哉更帥氣的男生，更笑言兩人若執著於這條件的話，大抵會面對着單身一生的命運。

【按圖看】47歲的木村拓哉至今仍風靡亞洲，年輕時更是無可匹敵：

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日媒公開木村心美緋聞男友 外貌如男星生田斗真

日本《周刊文春》指心美原來與同校男生穩定交往中，緋聞男友外貌酷似男星生田斗真。（IG＠tomaikuta.ai）

就在兩姐妹公開了擇偶條件後，隨即傳出心美緋聞男友的消息。日本《周刊文春》指心美原來與同校男生穩定交往中，兩人經常於校園放閃，是學校裏公認合襯的一對。兩人更有意報讀同一間大學，不願因分隔兩地而動搖感情。消息公開後，不少網民指心美的緋聞男友長相像男星生田斗真，隨即掀起生田斗真與木村拓哉誰更帥氣的爭論。

【按圖看】生田斗真照片，大家認為與心美男友長相似嗎？與木村拓哉誰更帥氣？