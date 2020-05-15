Netflix劇集《誰是被害者》以懸疑推理的形式探討社會議題，成為近期最熱門話題。劇中演員林心如與許瑋甯擁有超過多年的深厚情誼，是演藝圈中鮮為人知的閨密。

林心如與許瑋甯擁有超過20年的深厚情誼，是演藝圈中鮮為人知的閨密。（FB＠Ruby林心如）

《誰是被害者》集結眾多實力派演員，以充滿懸疑感的方式呈現出社會百態，給予觀眾一個全新的思考角度。林心如與許瑋甯於劇中展現出精湛演技，前者飾演因遭受家暴而出現人格障礙的外籍勞工，後者則是名為求搶到獨家新聞而不擇手段的記者。兩人為了投入角色於拍攝場地零互動，但其實她們私下感情要好，相識多年共同經歷了人生中多個重要時刻。

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林心如與許瑋甯合作《16個夏天》而結緣 獲獎一刻盡見閨密情

當許瑋甯憑藉劇集於第50屆金鐘獎獲得「最佳女配角」時，台下的林心如比好友還激動。（IG＠anno8o7）

林心如與許瑋甯於2014年合作《16個夏天》認識，兩人飾演大學同學兼好友，而這份情誼伸延至現實生活。當許瑋甯憑藉劇集於第50屆金鐘獎獲得「最佳女配角」時，台下的林心如立刻站起來祝福好友，更感動落淚。而許瑋甯於台上發表得獎謝辭時亦情深表示「感謝我最愛的心如和我的家人」，簡單一句已讓人感受到兩人於彼此心中的重量。

林心如與許瑋甯為紀念友誼紋上同款紋身

林心如與許瑋甯於2014年合作《16個夏天》認識，直至今天，兩人的友誼至今仍然親厚。（FB＠Ruby林心如）

許瑋甯從模特兒轉型為演員，曾經有一段很長的時間沒有接到拍攝的工作，情緒低落的她更曾與媽媽哭訴「我沒救了，我大概一輩子就這樣了」。直到於《16個夏天》遇上了林心如，陪伴自己度過人生的低潮。兩人非常投入劇中大學朋友的角色，好像一對曾經一起經歷過學生時期、一起長大的朋友。兩人更特別於手腕內側刺上同款四葉草紋身，寓言友誼永恆長存。

結伴經歷人生重要階段

林心如在獲得幸福的同時，也不忘向好友送上生日祝福：「真心期待在不久的將來，會有一個疼惜你的人，牽着你的手一起走在屬於你的紅毯上。」（FB＠Ruby林心如）

林心如與霍建華於2016年結成夫妻，過上浪漫美滿的生活。在享受甜蜜婚姻的同時，她亦記掛着好友的幸福。阮經天在與許瑋甯交往的八年間緋聞不斷，最終分手收場。兩人愛得高調，多次的離離合合令許瑋甯內心傷痛不堪，在這艱難的時刻，林心如願意無條件地陪伴在側，她曾說過「只要她需要陪伴，我都在身邊！」願意為對方許下承諾是印證情誼的表現，林心如在獲得幸福的同時，也向許瑋甯送上生日祝福：「真心期待在不久的將來，會有一個疼惜你的人，牽着你的手一起走在屬於你的紅毯上。」至今許瑋甯已走出失戀陰霾，與攝影師男友劉又年感情穩定，看來閨密的祝福正逐步應驗。