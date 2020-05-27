女星婆媳大戰　蔡少芬「女尊男卑」種禍根　台女星離婚奶奶難辭咎

【婆媳關係】林志穎與陳若儀結婚10年，二人近日與林母參加內地綜藝《婆婆和媽媽》，被揭婆媳關係差。蔡少芬、張柏芝、伊能靜、賈靜雯都有個「野蠻奶奶」？

林志穎與台灣模特兒陳若儀結婚10年，林志穎自小父母離異，母親是個獨立女強人，強勢的「奶奶」相信也帶給陳若儀沉重的壓力。陳若儀嫁給林志穎後，開始淡出娛樂圈，專心打理家中事務，為林志穎誕下3子。太太在2009年懷上大兒子Kimi，當時兩人打算結婚，但林志穎爸爸卻在2010年去世，所以押後婚期。

對於賢惠的太太，林志穎一直心存感激，只是旁人卻依然屢屢攻擊陳若儀的外貌，首次與丈夫一起上節目的陳若儀在節目上淚崩訴說「林志穎太太」這個身份帶給自己的壓力，「我覺得這10多年，一直會被輿論攻擊着，長得很醜啊，就是你憑甚麼嫁給他，你有甚麼才能嗎？你暴牙，就是說那種人身攻擊，萬箭穿心」，讓她擔心節目出街後，網民又會繼續攻擊她。

陳若儀直言當林志穎老婆壓力很大。（《婆婆和媽媽》節目截圖）

不過，陳若儀這次要面對的還有關係一直疏離的奶奶。林志穎自小跟着父親生活，與媽媽相處的時間並不多，母子之間難免有隔閡。為了跟媽媽拉近關係，他與陳若儀到媽媽宜蘭的家住數天。只是剛入家門，陳若儀的衣着就引起奶奶不滿，直斥她穿破洞設計短牛仔褲來自己家「不禮貌」，更叫她要換一下。不少網民認為這位奶奶過於專制，思想過於死板傳統，炎炎夏日穿短褲也是人之常情，剛開始已經兩人已經有不少「火花」，看來之後兩人矛盾也不少。

即使是面面俱圓的明星，也難免要面對婆媳問題，到底娛樂圈中還有哪些面對婆媳糾紛的女星呢？

在《婆婆和媽媽》之前，內地早有探討婆媳問題的真人騷《我最愛的女人們》。蔡少芬與張晉還有婆婆一齊參加節目，更三人行到西班牙旅行。蔡少芬與遠住在重慶的婆婆關係不算親密，當年蔡少芬與張晉結婚，一直都被外界指是「女尊男卑」的組合，蔡少芬當時已是當紅花旦，而張晉只是武術替身，諸如新聞讓母親一直覺得心裏「不舒服」，當初兩人沒有回重慶擺酒也是母親的心結。

而蔡少芬與婆婆相處時也出現不少小問題，點擊看......

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2.郭碧婷

婆媳關係向來非常玄妙。去年嫁給向華強之子向佐的台灣演員郭碧婷，在意大利舉行浪漫婚禮。雖然向太和向佐曾經參加綜藝節目《來自手機的你》，向太表示與媳婦的關係如朋友，婆媳平日甚麼都聊，她看到適合的衣服也會買給媳婦，手機桌布更是郭碧婷。

然而，去年郭碧婷在台北染頭髮並在微博上傳照片，向太竟留言「下次一定要問一下我的同意吧？」不知是巧合還是聽到奶奶的心聲，不久後郭碧婷上傳與奶奶的合照時，已經換回了黑色長直髮。不論如何，一向活躍於社交媒體的向太似乎很關心兒子和媳婦，向佐日前在社交平台「綠州」上載一張3個盆栽的相片，留言是「新成員報到」，讓大眾不禁揣測郭碧婷懷孕，但隨後他刪除文字，讓人留下無限懸念。網民紛紛為向佐送上祝福，但向佐和郭碧婷均沒有回應，反而向太出面替兩人否認「謝謝你提早的恭喜，但是也不會有三個啊？三個盆栽可能漢臉問號」。

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