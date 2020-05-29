與心儀對象曖昧期間，最受不了的就是對方忽冷忽熱。偏偏有些星座個性陰晴不定，最會折磨人。

究竟令人摸不着頭腦的對方，為何會如此難以捉摸？他們的真實想法是甚麼？又該如何破解這種膠著的狀態呢？即看星十二座中「曖昧期Top 5忽冷忽熱星座」！

有五種星座在曖昧期經常會表現出「忽冷忽熱」，令人摸不着頭腦。（《二月廿九》劇照）

第五名：金牛座

金牛座女星代表：佘詩曼(charmaine_sheh@ig)

金牛座本來就是慢條斯理的人，屬於外冷内熱類型，想要真正走入他們内心需要很長的一段時間及過程，若是沒有耐性的人勸你還是早點打退堂鼓吧！感情方面，金牛座也是相當認真謹慎，相比激情他們更傾向平淡中的細水流長。金牛座内心其實充滿不安感，凡事喜歡經過深思熟慮後才進行下一步，因此當金牛座突然對你冷淡，或許是因為他們還在思考下一步該如何做。這時候，你需要做的是盡量給他們多些空間和時間，用多些耐心去陪伴他們。

外冷内熱的金牛座需要旁人多一點耐性。（《二月廿九》劇照）

第四名：天秤座

天秤座女星代表：Stephy鄧麗欣 (stboo@ig)

天秤座一向對任何人都十分友善，即使他們不喜歡你，天秤座仍然會保持著禮貌性的友好，不會將討厭表現出來。正常來説天秤座外表總是保持著熱情，如果天秤座忽然對你冷漠，那就説明你做了一件不合他心意的事情，又或者他内心對你的不滿慢慢累積到一定程度，才會變得冷漠，這時你就要好好反思一下。如果不想失去他，那就最好過一段時間和天秤對象聊一下，瞭解他的真實想法，相信喜歡真誠的天秤一定會很樂於向你傾訴！

只有觸及天秤座底線才會得到他們冷漠的回應。（《短暫的婚姻》劇照）

查看「忽冷忽熱星座Top3」：（點閱下圖）