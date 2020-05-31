迪士尼的愛情故事總是夢幻又浪漫，「公主與王子從此以後過著幸福快樂生活」的happy ending，從小就在童話中向每個女生「洗腦」，期待有天遇上王子譜出浪漫愛情。但醒一醒吧！在現實世界中，那有如此離地的愛情童話故事? 外國專業婚姻心理治療師Laura Heck和Zach Brittle，就殘忍地摧毀了大家的童年與幻想，對迪士尼童話背後的愛情觀進行專業分析，引用了多個經典迪士尼童話來解說當中的戀愛關係，更提出了很多令人反思的有趣愛情論點。

《白雪公主》

「一見鍾情」是迪士尼重複用了幾十年的橋段，也是最不科學的一個情節。白雪公主和王子第一次見面對唱情歌後就墜入了愛河。白雪公主後來吃下了毒蘋果，只有「真愛之吻」才能喚醒她。專業婚姻心理治療師Zach Brittle並不同意「唯一真愛」的想法，他認為每個人在愛情方面都可以有選擇權，而白雪公主卻像是沒有選擇一樣，沒有王子的一吻就會死，完全沒有自我的價值。她認為與其做一個只會空等的「白雪公主」，不如主動出撃尋找愛情，由自己尋找真命天子。

婚姻治療師不認同《白雪公主》中的「唯一真愛論」，認為女生不能空等愛情出現。(《白雪公主》劇照／vanityfair.com截圖)

白雪公主與王子婚姻失敗原因：未有了解對方缺乏感情基礎

婚姻心理治療師Zach Brittle更認為白雪公主和王子在現實中，這段感情根本不可能會成功。他們共處的時間不過短短幾分鐘就閃婚，對彼此根本不了解；而白雪公主倒不如跟其中一位小矮人結婚，因為這些小矮人跟白雪公主起碼有相處過一段日子，一起生活，互相了解過。反而王子就像是「綁架」了白雪公主，因一時觸電的感覺沖昏了頭腦而結婚，婚後肯定會有很多磨擦等問題。兩位治療師都認為一段關係的開始至少要有穩定的友誼基礎，之後才可以發展出健康的男女關係。

《白雪公主》貼地現實版愛情分析：

《小魚仙》

美麗的人魚公主渴望變成人類，為了擁有雙腿並取得王子的心，甘願獻出了自己的聲音，還不顧父親的反對，和家人反面。婚姻心理治療師Laura Heck表示這個現象並不健康，仿佛為了愛情就要放棄了原來的一切，包括生活、家人、朋友和自己。電影中人魚公主為了王子，放棄了她最珍貴最動人的歌聲，只為換來一雙腿成為人類，想與王子成為「同一類人」，她為了愛情放棄了獨一無二的自己。

人魚公主放棄了她最珍貴最動人的歌聲，只為換來一雙腿成為人類與王子在一起。(《小魚仙》劇照／vanityfair.com截圖)

人魚公主與王子婚姻失敗原因：為討好對方放棄了一切

很多時候為了讓對方開心，女生會在愛情中選擇忍讓或者犧牲，甚至要放棄做自己去迎合對方，兩位婚姻專家也認為一段感情裡退讓是必須的，但犧牲卻是不必的。即使要發展一段關係，也不應該為了討好對方而隱藏真實的自己，要誠實面對自己的核心價值，適時作出退讓就足夠。

就像現實生活中，不少女生都愛在網上結交異性，放上一張精挑細選及經過Ｐ圖的自拍照，展現出和自己毫不相似的樣貌吸引異性，兩位婚姻專家認為這是眨低自己，只為討好對方的行為。樣貌外表並非一切，做一個自信真實的自己，不要委曲求全，才能遇上一個真心喜歉你的人，不要只一味改變自己迎合和討好對方，二人的關係才能走得長久。

《小魚仙》貼地現實版愛情分析：

《美女與野獸》

電影中貝兒被野獸綁架到城堡而日久生情，真愛成功讓野獸的詛咒解除變回人類。婚姻心理治療師Laura Heck認為每段健康的感情，都會經過磨合轉變的過程，就像是電影裡一樣，野獸受到貝兒影響，變得溫馴又懂得愛人，而貝兒則從拒絕到最後敞開心扉，這是兩人互相努力和學習而來的。

貝兒與野獸學會欣賞和包容對方缺點，真心真意地去愛一個人。（《美女與野獸》劇照／vanityfair.com截圖)）

《美女與野獸》婚姻成功原因：互相努力和學習愛人與被愛

《美女與野獸》並不是講述一個一見鍾情的浪漫故事，也不是盲目為愛情放棄了一切。貝兒和野獸在相處經歷了一段長久的相處時間後，看透了各自的缺點，也學會欣賞和包容對方，真心真意地去愛一個人，而不是只靠一個真愛之吻維繫。電影背後的信息更想告訴大家，愛是一個能去學習的能力，並且能夠彼此經營，真正的愛情會令你成為更好的人。

資料來源：Therapists Review Disney Relationships, from 'Frozen' to 'The Little Mermaid

《美女與野獸》貼地現實版愛情分析：