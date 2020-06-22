入行逾29年的鄭子誠成為眾多經典劇集的「御用奸角」，特別是TVB經典長劇 《真情》中飾演「刁滑奸詐」的李子浩最為人熟悉。每次鄭子誠在劇集出場總會與奸詐陰謀、「賤格」和「咸濕」扯上各種關係。角色和演技深入民心的鄭子誠更常常被網民截圖和改圖，成為戲謔調侃他人的奸人金句。但劇中的鄭子誠與現實中卻有着極大的反差，現實非但不是沉迷情色酒肉的「奸人」，而是對婚姻事事上心的「愛妻狂」。

入行逾29年的鄭子誠多次出演劇集中的奸角，不少劇中的對話成為網民cap圖金句 (《讀心神探》劇照)

現年57歲的鄭子誠獲得劇集「御用奸角」的稱號，全憑他是一個「多產量」的演員，由劇集《真情》中「賤格」的李子浩、《烈火雄心》中色慾薰心的劉海逸、《封神榜》中沉淪在酒池肉林的昏君紂王、《白色強人》中奸詐陰謀的游國棟到《法證先鋒Ⅳ》中酒後亂性出軌的賀立維，每一部劇集都成就今時今日的鄭子誠。

但每個男人總在事業上遇上停滯期，鄭子誠也因多次出演「奸角」關係，導致他演好人的時候，觀眾反倒對他的演技感到失望，那時與鄭子誠相依同行多年的太太劉倩怡，便成為鄭子誠的推動力，他在太太開解和支持中慢慢走出失落，繼續做好自己每一個角色，感恩太太對他的愛與包容。

【按下圖回顧】鄭子誠在過往劇集的「奸人」角色

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性格一凹一凸反成戀愛契機？從相愛中學習互相包容 相互成就

現年57歲的鄭子誠與太太劉倩怡結婚多年仍舊幸福滿溢。 (劉倩怡@FACEBOOK)

現年57歲的鄭子誠曾有過兩段婚姻，普遍年輕時的男人渴想為事業打拼，專注力總是放在自己身上，忽視身邊默默支持自己的另一半，最後獲得少許事業成功的鄭子誠卻與前任太太離婚。有過婚姻失敗的鄭子誠學會如何珍惜另一半，加上鄭子誠得天獨厚的磁性聲音，令他獲得不少機會可為節目擔任配音及旁述工作。鄭子誠就是在電台主持節目《今夜真情》時，遇上現在的太太，一同主持節目的劉倩怡。

鄭子誠與太太相識於電台節目《今夜真情》，原因兩人還沒有交談的時候，雙方已被對方的個性所吸引(劉倩怡@FACEBOOK)

那時鄭子誠即被劉倩怡認真果斷，和自成一格的個性所深深吸引，而鄭子誠性格偏向踟躕內斂和沉默寡言，卻正中劉倩怡的心房，兩人互生好感，鄭子誠便透過寫充滿情話的紙條追求劉倩怡，在1995相戀的兩人，在8年後結成夫婦，直到今年兩人已攜手走過25個年頭，仍在婚姻中一直互相包容相依。

經營婚姻最需要學會包容和欣賞對方，這樣的愛情才可長久。 劉倩怡

包容對婚姻很重要之外，相互成就也是維繫婚姻的不二法門。 鄭子誠

但其實每一段長久幸福的婚姻總要經過磨練，初時鄭子誠與劉倩怡也不慬得如何相處，加上兩人做事方式大相逕庭，面對意見不合時總會容易發生吵鬧。現實中或許沒有100分的另一半，唯有互相包容彼此才可令婚姻幸福感達到100分，兩人吵鬧時，想想對方的優點並站在對方的角度去思考問題，將包容融入在婚姻生活中。鄭子誠同時也在相互包容中，在太太身上得到成就感，愛妻的鄭子誠渴想讓太太有更舒適生活，在老年時也能輕輕鬆鬆的生活，這目標成為他工作的動力，而鄭子誠與太太之間的一領一隨也令到婚姻變得更靠攏。

鄭子誠和劉倩怡「文字傳情」愛情保鮮法

鄭子誠與太太劉倩怡都是擁有共同信仰的基督徒 (劉倩怡@FACEBOOK)

鄭子誠雖然與前妻育有一名兒子，但與現任太太劉倩怡卻膝下無兒，兩人並沒有因為平淡的愛情而失去新鮮感。鄭子誠也曾說過：「現時我還記得當時能娶到太太（劉倩怡）的那種喜悅。」

她（劉倩怡）已成我身體的一部分，若然有一天她不再在我的身邊，那我一定會感到渾身不自在了。 鄭子誠

結婚17年的鄭子誠仍舊一直花心思為太太製造各種的驚喜，例如，鄭子誠總在特別的紀念日，為太太送上心意卡並附上長文字。鄭子誠喜歡以文字傳情，以文字向太太述說濃情愛意，因為文字有更多留白，對方也可以從文字中細膩回想當初的愛，讓彼此都能銘記這份愛在心，所以說愛情的新鮮感是需要努力去營造的，才讓愛情變得更難能可貴。

【按下圖看更多】劇集的「御用奸角」鄭子誠與太太劉倩怡的幸福日常生活照