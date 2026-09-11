內地「國民女神」 高圓圓現身2027春夏紐約時裝周！她在出席Ralph Lauren 2027春夏系列時裝秀時，以暗黑風格造型，展現簡練與強勢的氣場。高圓圓近年重回大銀幕，除了事業得意，她亦重視維繫家庭，與趙又廷結婚12年甜蜜似漆。兩人從高調認愛、到低調維繫感情的愛情哲學，為他們的愛在娛樂圈贏得「模範夫妻」的稱號。



現年46歲的高圓圓，魅力與狀態依然未有褪減，她穿上金屬色絨面吊帶裙，百褶裙襬展現出優雅，配搭窩釘吊帶，以及all back髮型，締造中性型格與隨性，散發出高圓圓的親和氣質。

高圓圓現身2027春夏紐約時裝周！(Getty Images)

高圓圓出席Ralph Lauren 2027春夏系列時裝秀。(Getty Images)

高圓圓與台灣型男趙又廷結婚12年仍舊恩愛如昔。一路走過，高圓圓與趙又廷初時不被外界看好的異地戀和姐弟戀情，最終不但修成正果，更在2019年5月迎來兩人首個的愛情結晶品。

終於等到你，還好我沒放棄。 高圓圓

高圓圓與年輕5歲的台灣型男趙又廷結緣於電影《搜索》，可惜兩人在電影中沒有修成正果。 (《搜索》劇照)

高圓圓與年輕5歲的台灣型男趙又廷結緣於電影《搜索》，劇中的高圓圓與趙又廷相愛卻不能愛，兩人天各一方，但現實中的高圓圓與趙又廷沒有延續電影中的遺憾，仍是透過這個交集點來發展出幸福洋溢的愛情，更在外間不被看好的情況下，在相戀兩年後向外界宣布修成正果，步入人生另一階段。

「我們除了是夫妻，還是知己和朋友，而這個關係是建立在認同、欣賞和尊重的基礎上。因為在愛情裏你總是希望得到你覺得重要的人對你的認同。」 高圓圓

「在我們的生活裡，討論電影是生活的一部分，我們倆都愛電影。因此交流在婚姻中最為重要。」 高圓圓

當年嫁給趙又廷的高圓圓已在內地擁有不少的知名度，電影和廣告代言邀約不斷，但趙又廷在事業上只是處於剛起步的階段，眾人想起趙又廷的名字，只因他是高圓圓的男朋友。

不過，曾與創作人張亞東談過6年情、曾因夏雨而被冠上「第三者」的2年情、曾與閨密于小偉擦出短暫愛情的高圓圓，卻在趙又廷身上體會前所未有的安全和契合感，兩年時間讓曾在愛情路上屢次跌倒的她收獲愛情的美好，難怪高圓圓在結婚當天向趙又廷說：「終於等到你，還好我沒放棄。」來形容他們之間的愛情。

高圓圓與台灣型男趙又廷結婚6年仍舊恩愛如昔 (鄭州肉肉工作室@微博)

婚後的高圓圓漸漸淡出幕前，閒時只接拍廣告稍微與粉絲交流，把生活重心放在家庭與婚姻上，照顧去年剛誕下的女兒。婚後的高圓圓為了家庭放慢自己的生活步伐，然而這不是對愛情的一種妥協，而是高圓圓願意為了愛去付出，因為「婚姻」是一個漫長的旅程，彼此要好好地對待，才可以結伴走得更長的路。

【按下圖】高圓圓與趙又廷的合照

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常分隔兩地 維持熱戀靠一個小秘訣

台灣型男趙又廷曾在訪問中說：「三生三世都要娶高圓圓」，看來趙又廷真的很愛高圓圓 (《搜索》劇照)

婚後的高圓圓淡出幕前，卻常常親自飛往片場探望趙又廷，皆因趙又廷在2017年與和楊冪主演古裝戲《三生三世十里桃花》而獲得大量人氣，需要台灣與內地兩地走，但高圓圓卻親自飛往當地照顧趙又廷的日常所需，沒有一絲的抱怨。

同時，高圓圓的好友韓火火在節目《左小姐的禮物》中分享高圓圓與趙又廷的一個維持甜蜜的小秘訣，就是每兩個小時內必定與對方聯繫，雖然這個約定看似規限，但韓火火指出他們這個約定主要目的是讓對方了解自己正在忙碌什麼，因為高圓圓與趙又廷認為在一段關係上，彼此溝通是維繫感情的不二法門，就算他們經常因工作分隔兩地，卻可因為這片刻的談天來把兩顆心連繫在一起。

趙又廷：「三生三世都要娶高圓圓」 口裏說愛更需配合行動

以行動證明自己的愛是一段關係所需的，有一次趙又廷在中國節目《奇葩說》說：「我在上輩子娶了高圓圓、這輩子娶了高圓圓、下輩子還會娶高圓圓的趙又廷。」和「三生三世都要娶高圓圓。」公然向愛妻高圓圓告白。

其實，初時趙又廷與高圓圓相差5年的姐夫戀常被外界誤傳分手或不被看好，但趙又廷總是說：「高圓圓是個非常非常好的女孩，我很珍惜她，願意保護她，希望大家不要傷害她。」口裏說愛容易非常，但真正願意為所愛的人付諸行動卻不易，怦然心動的愛情縱然令人回味，但激情終會變成細水，唯有承如高圓圓與趙又廷細水長流般的愛情，才會讓人會心微笑。

【按下圖】趙又廷的個人型氣照