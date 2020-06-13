麥明詩（Louisa）去年不再是無綫「親生女」，改簽一年一騷合約，回復自由身的她到顧問公司McKinsey做國際商業顧問。之前被指她有意重回TVB，其後她在Instagram澄清沒有回巢想法。

麥明詩去年離開TVB，成為上班族。（Instagram@louisa_mak）

說起麥明詩，自然會讓人聯想起「10A」。縱然麥明詩已經淡出娛樂圈，但仍會透過社交媒體與粉絲互動，日前，她在Facebook分享「給17歲麥明詩的一封信」，感激當年的自己放棄拔尖選擇到英國升學這條較「艱辛」的路，也將自己對愛情的想法娓娓道來。

麥明詩名副其實美貌與智慧並重，不論學業還是事業都應付得游刃有餘。而她也不是「死讀書」，敢於冒險，敢於踏出自己的Comfort Zone。17歲時，她捨易取難到英國繼續學業，面對多一次公開試；而27歲時，她選擇放棄已建立的娛樂圈事業，過上班族生活。

麥明詩在IG透露沒有回巢想法。（Instagram@louisa_mak）

學業10A卻自評愛情「10D」

然而，麥明詩對愛情卻似乎有點「束手無策」，她在信中自評愛情只得「10D」，而麥明詩過去也多次透露自己對愛情的看法較悲觀，年紀輕輕已經對愛情婚姻信心盡失，難免讓人覺得她過去情路坎坷。

【點擊看】麥明詩有前度曾以「老婆」稱呼，回憶對話激動落淚==>

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曾覺愛情將必須「成功」

讀書下100%的苦功，未必能得到100%回報，但總能見到部份成果，在愛情中，為關係付出全副心思，花盡心力和耐性磨合，最終也可能徒勞無功。麥明詩在學業上感受到付出有回報，將同一套放到愛情，卻感到困惑，她直言「曾經將必須『成功』、『開花結果』從學業套用到愛情身上，最後辛苦了自己，辛苦了你愛過的人。」

麥明詩曾覺得感情一定要開花結果。（Instagram@louisa_mak）

經歷過幾段感情，我們才發現愛情不能放上天秤，難以計較得失，甚至兩人的戀曲走到曲終人散那一步，也難以說清誰是誰非。失戀固然難過，但重拾心情後回望過去，縱然經歷過苦痛，也比有所成長。麥明詩如此勸籲17歲的自己：

要明白每段關係都不能計算能否開花結果，你更應該將之視為一段讓自己更堅強、更認識自己、更認識人性的旅程。

不信婚姻全因屢受情傷？

以往的麥明詩希望每段關係都能開花結果，現在的她不再憧憬婚姻，在節目《後生仔傾吓偈》中也坦言「唔會將終身幸福建基於一個咁嘅（婚姻）承諾」。麥明詩對17歲的自己說「你也許會經歷被人被背叛、被傷害的痛，但請不要心有不甘，也不要抱怨對方」，似乎暗示自己過去受過不少情傷。鏡頭前大方分享過去的感情經歷，更真情流露。

麥明詩2月15日上載了一張收花相。

麥明詩與林作拍拖3年分手，之後經歷過「拖拖拉拉」的時期，她在節目中也曾經憶起這段往事。她直言兩人曾在港姐綵排當晚發生爭執，她準備卸任港姐，趁工作空檔與男友傾電話，更忍不住痛哭，工作至深夜仍拖住疲憊身軀到男友家傾感情問題，但當時已經被記者包圍。事後再接受傳媒訪問時，她提起林作也激動落淚，看來這段感情讓她受了不少傷害。

林作近日在Instagram上傳附有兩人昔日合照的新聞剪報，塗黑了新聞中「麥明詩前男友」及合照中麥明詩的樣子。（Instagram@jolamchok）

其實在麥明詩回內地工作期間，林作曾經被拍到與其他異性在酒吧「夜蒲」，又被發現在異性Facebook留下曖昧不清的調情說話，縱然如此，她依然絕口不提分手原因，也沒有說過前度半句壞話。反之，林作近日在Instagram上傳附有兩人昔日合照的新聞剪報，塗黑了新聞中「麥明詩前男友」及合照中麥明詩的樣子，有網民留言替林作被稱「麥明詩前男友」感不值，他回覆一句「人生污點」，讓人留下無限聯想。