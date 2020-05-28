孫耀威與陳美詩於2017年步入教堂結束8年愛情長跑，至今仍恩愛如昔。早前5月20日，孫耀威於微博上高調放閃，向太太匯款5,201,314元人民幣，寓意「我愛你一生一世」。

孫耀威趁著5月20日於微博上放閃，分享了一張戶口轉帳的截圖，以5,201,314元向太太表達愛意。（孫耀威微博）

孫耀威近來活躍於內地市場，從歌手轉型成網紅。他趁著5月20日於微博上放閃，分享了一張戶口轉帳的截圖，以5,201,314元向太太表達愛意。而陳美詩亦分享了他的帖文，並笑稱：「直接把卡給我就好了！」兩夫妻不時於網上直播中放閃，與網民分享甜蜜家居日常，當中兩人的豪華大宅更一度成為大眾焦點。

按圖看兩人的豪華大宅：

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同為中大高材生 合作拍劇刷出愛火

孫耀威與陳美詩於2017年步入教堂結束8年愛情長跑，至今仍恩愛如昔。（IG＠ericsuen）

孫耀威與陳美詩同為香港中文大學的舊生，而且成績優異，兩人因合作拍攝劇集《Click入黃金屋》時結緣，初相識已擁有共同話題。自2008年交往後，兩人事業經過高低起跌，加上孫耀威曾經是娛樂圈公認的浪子，連他亦坦言自己是「無腳的雀仔」，感情一度不被看好。不過信奉基督教令他對愛情變得認真，同為基督徒的兩人先於美國洛杉磯註冊，其後於香港教堂舉行婚禮。

孫耀威內地工作險遭綁架 陳美詩陪伴歷生死不離不棄

孫耀威因一次意外從情場浪子變成一個寵愛太太的好丈夫。（IG＠ericsuen）

兩人在交往的8年間分別經歷了事業低谷，更曾歷經生死，愛情因此變得堅毅，認定了對方就是一生相伴的那位。孫耀威除了藝人的工作外，亦曾於台灣和上海投資經營餐廳及酒吧。他在一次與上海酒商洽談時遭恐嚇勒索數百萬，對方揚言若不交出金錢會將其綁架帶走。過程中陳美詩未怕危險，一直陪伴他度過難關。她更為孫耀威處理法律上的事務，並提出上訴，成功解決事件。不過孫耀威對此仍猶有餘悸，每天貼身攜帶軍刀保障安全，更差點因此患上抑鬱症。

此事件意外成為了孫耀威決定結婚的契機，他坦言陳美詩給予了自己很大的安全感，現在只想她陪在自己的身邊，兩人有一種相依為命的感覺。事件慶幸有驚無險地解決，孫耀威認為最大的得著是兩人培養出的默契，而他亦從情場浪子變成一個寵愛太太的好丈夫。

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