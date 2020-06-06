有些單身女生條件不差，卻總是無法吸引心儀男生的關注。最大的原因是她們身邊總不缺異性好友，常被誤會成玩家令男生卻步。其實她們並非想與對方越過朋友界線，只是有意無意的曖昧舉動容易令男生引來聯想。要脫離單身的命運，便先要避免那些容易讓男生想太多的動作。

石原里美於日本綜藝節目《TOKIOカケル》上分享對曖昧關係的看法，她認為許多男生心目中的曖昧動作，於女生眼中其實並無特別用意。（《TOKIOカケル》劇照）

石原里美於日本綜藝節目《TOKIOカケル》上分享對曖昧關係的看法，她認為許多男生心目中的曖昧動作，於女生眼中其實並無特別用意。石原里美就主持人針對「女生哪些行為代表對你有好感」為題設定的8個提問加以分析，當中有部分的舉動確是女生表達好感的方式，但有更多卻是男生自作多情。

石原里美就主持人針對「女生哪些行為代表對你有好感」為題設定的8個提問加以分析（《TOKIOカケル》劇照）

約會前一天發短訊表示期待

女生若於約會前一天發出「很期待明天的約會」的訊息，容易讓男生誤會你對他抱有好感。（《請融化我》劇照）

現代人擅長以文字傳遞愛意，一來一往的交流為關係升溫。有時候，女生若於約會前一天發出「很期待明天的約會」的訊息，容易讓男生誤會你對他抱有好感。於石原里美眼中，這可能只是個確認明天約會細節的短訊，與「明天見」的意思相同。如果她發出這類的短訊，只代表她想提醒對方有關明天的約會。故女生在下次發短訊時，若不是想勾起對方的期待心情，記緊留意用字與態度。

對男生說「我昨晚夢見你」

雖然夢見對方好像件浪漫的事，但石原里美卻認為女生夢見對方並不一定對你有好感。（《金秘書為何那樣》劇照）

許多男生會認為對方一定是對自己有好感才會做夢見到，當女生表達了這樣曖昧說話時，代表兩人關係可以再進一步。雖然夢見對方好像件浪漫的事，但石原里美卻認為女生夢見對方並不一定對你有好感，因為她便曾夢見自己因拍攝不順利被訓斥的場景。

多次眼神接觸

石原里美認為如果女生對異性抱有強烈好感時，合盡量避免與對方有眼神接觸（《春夜》劇照）

透過眼神可以傳達到許多情緒與感覺，不少男生認為若女生經常注視自己，那雙充滿愛意的眼睛便是她喜歡自己的最好證明。不過，石原里美卻持相反意見，她認為如果女生對異性抱有強烈好感時，會盡量避免與對方有眼神接觸，只會以餘光追隨對方。所以若對方經常看着自己的話，可能只是欣賞你的穿搭。

【按圖看】更多容易令男生誤會的曖昧舉動：